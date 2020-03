¿Qué es el IRPH y qué supone la sentencia europea? La decición del TJUE abre la puerta a la reclamación de los afectados por las hipotecas ligadas a este índice, se calcula que un millón de familias españolas EL COMERCIO Gijón Martes, 3 marzo 2020, 10:33

Uno de los abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) abrió la puerta al debate sobre la validez de las hipotecas ligadas al IRPH. Mantiene que esta claúsula es abusiva y que los jueces deben controlarla y la justicia europea le ha dado la razón.

La sentencia conocida este martes dio también la razón a los consumidores con este tipo de hipotecas, que podrán reclamar las cantidades abonadas y serán compensados ciando así sea el caso.

¿Qué es el IRPH y cómo se calcula?

El IRPH es uno de los índices a los que están las hipotecas. Es un índice oficial que elabora de manera mensual el Banco de España y se aplica a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al igual que el Euríbor.

Su cálculo resulta de la media entre los préstamos a tres años concedidos por los bancos, las cajas de ahorro y las entidades financieras en general. Su origen data de una orden ministerial de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras que pretendía crear una referencia hipotecaria estable frente a la oscilación de otros índices. Fue muy utilizado entre 2005 y 2009, coincidiendo con el auge del mercado inmobiliario y con un euríbor cuya subida parecía imparable. En este contexto, la naturaleza menos volátil del IRPH le añadía atractivo y supuso un refugio para muchos clientes.

¿Cuántas hipotecas españolas se rigen por él?

Según la asociación de consumidores Asufin hay aún un millón de familias con préstamos así, en su mayoría entre los años 2005 y 2009. Solo en Asturias se calculan más de 10.000 familias afectadas por este índice, según UCE Asturias.

¿Por qué comenzaron las denuncias?

El IRPH es una fórmula de cálculo compleja y poco transparente para el consumidor medio, Se presentaba en los bancos como el índice que más les favorecía por tratarse de un valor «estable».

Pero siempre fue más caro que el euríbor y cuando éste empezó su descenso a valores cercanos al cero, el IRPH se mantuvo en el 2%. Esto supuso un encarecimiento de las cuotas de las hipotecas entre 200 y 300 euros al mes.

Los afectados se asociaron y llevaron su caso ante los tribunales. Varios jueces les dieron la razón. Dijeron que el IRPH era poco transparente y abusivo. Sin embargo, el Tribunal Supremo español consideró que un hipotecado «atento y perspicaz» habría sabido cuál era el efecto. El voto particular de dos magistrados en contra del fallo abrió la puerta de los afectados a Europa, que este martes se ha posicionado a su lado.

¿Qué dicen los afectados?

Los usuarios consideran que hubo falta de información a la hora en su comercialización, que es un índice engañoso y que fue comercializado de manera fraudulenta. Se ofrecía, al igual que las cláusulas suelo, como un beneficio para el consumidor.

¿Qué dicen los bancos?

Sostienen que el IRPH es un índice oficial y completamente legal en el que las entidades no intervienen para su configuración. También subrayan que no se cuestionó en 25 años de existencia y que es un error compararlo con las cláusulas suelo, ya que no es una cláusula del contrato, por lo que no puede ser objeto de un control de transparencia.

¿Qué coste supone para los bancos la sentencia del TJUE?

Este revés judicial ocasionaría un roto de entre 2.000 y 44.000 millones de euros a las entidades financieras, según las estimaciones de diferentes bancos de inversión que asumen para sus cálculos que el TJUE obligase a compensar a los clientes por el importe cobrado de más al aplicar el IRPH y no el euríbor a las hipotecas aún vinculadas a dicha referencia o con efectos retroactivos.

Otros calculan que el coste económico para la banca podría alcanzar los 25.000 millones. Cada hipotecado podría recibir de media unos 20.000-25.000 euros.

Y ¿a partir de ahora?

Cuando se considere que hubo un abuso, el juez nacional podrá sustituir el IRPH por otro índice legal para proteger a los consumidores de las consecuencias perjudiciales que podría conllevar la anulación del contrato de préstamo.