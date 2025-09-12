El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Manuel Campa EP

José Manuel Campa dimite de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y dejará el cargo en enero

Accedió a la Presidencia en 2019 y vio su mandato renovado el año pasado hasta mayo de 2029

EP

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:57

El presidente de Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, abandonará su cargo el próximo 31 de enero más de tres años antes de que ... expirase su mandato, según ha adelantado 'Bloomberg' citando a un portavoz del supervisor paneuropeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  3. 3 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  5. 5 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  6. 6 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  7. 7

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  8. 8

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  9. 9

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  10. 10

    «Necesito recuperar mi vida», el clamor de un langreano tras 15 meses esperando ser operado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio José Manuel Campa dimite de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y dejará el cargo en enero

José Manuel Campa dimite de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y dejará el cargo en enero