La presidenta del BCE, Christine Lagarde AFP

Lagarde alerta del «serio peligro» de inestabilidad si Trump toma la Reserva Federal

La presidenta del BCE reconoce «estar muy preocupada» por el Estado de derecho en EE UU

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:58

En una Europa con sus dos principales motores debilitados –Francia al borde de una crisis política y Alemania atrapada en una recesión que no da ... señales de revertirse–, el Banco Central Europeo (BCE) quiere evitar a toda costa que la inestabilidad derivada de los movimientos de Donald Trump al otro lado del Atlántico se agrave aún más. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió este lunes del «serio peligro» que supondría la materialización de los planes del líder republicano, orientados a someter la Reserva Federal al control de la Casa Blanca.

