Fade, más viva que nunca

Empresarias y empresarios de Asturias, gracias por el respaldo. Gracias por una participación que ha hecho historia. Gracias por creer en este proyecto. En este ... futuro. En nosotros. Asumo esta responsabilidad con humildad y determinación.

Este no es un logro individual. Es algo que trasciende. Es la señal de que Fade está viva. Que se mueve. Que tiene hambre de avanzar. Y cuando una organización está viva, puede cambiarlo todo.

Este resultado me da fuerza, sí. Pero más aún, me da un mandato. Un deber: Unir. Representar. Construir.

Y quiero ser muy clara: represento a todos. A quienes me habéis apoyado, y también a quienes no. Porque liderar no es dividir. Es sumar. Y quiero sumar vuestra voz, vuestra energía, vuestro talento. Porque esto solo tiene sentido si lo hacemos juntos.

Fade no es un lugar de confrontación. Es un lugar de encuentro. Un espacio para construir empresa y Economía real –con mayúsculas–. Un espacio donde cada decisión se toma con independencia, con rigor, con vocación de servicio. Para todos. Sin exclusiones.

Eso es lo que voy a ofrecer. Y eso es lo que las empresas han decidido, de forma clara y contundente: Una Fade que escucha. Que incluye. Que actúa. Una Fade que pone el interés general por encima de todo.

Vamos a trabajar en equipo. Con valores. Con propuestas. Con la voluntad de construir.

Ahora, sé que el camino no será fácil. Es tiempo de actuar. Con urgencia. Con determinación. Con las empresas en el centro. Porque las próximas semanas serán decisivas.

La política económica europea y del Gobierno de España marcará nuestro futuro industrial. Y Fade será una pieza estratégica para defender los intereses de las empresas, que son los mismos que los intereses de Asturias, de sus empleados y de su progreso.

Nos ponemos a trabajar ya.

–En la Mesa para la Defensa de la Industria, porque el impacto de los aranceles y los precios energéticos exige respuestas inmediatas.

–En atajar el absentismo, con datos, con rigor, con soluciones.

–En formar para el empleo, porque no hay mayor urgencia que el desajuste entre lo que las empresas necesitan y lo que el sistema ofrece.

–En dar estabilidad, seguridad y certidumbre para crear el mejor entorno (fiscal, legal y competitivo) para quienes quieren invertir, arriesgar y crecer desde Asturias.

Queremos que las decisiones que se están gestando en Bruselas y en el Gobierno de España lleguen cuanto antes a nuestras empresas. Queremos una Asturias que compita, que innove, que tenga una voz respetada. Es momento para el rigor. Para trabajar. Para cooperar. Para exigir. Con unidad. Con determinación. Con propósito.

Asturias necesita una Fade fuerte, viva, con capacidad para negociar y crear riqueza para todos. Y si algo sé, es esto: cuando las personas se unen con propósito, no hay nada que no podamos lograr.

Vamos a hacer de Asturias una referencia. Un lugar donde cooperar no sea una excepción, sino la norma. Donde crecer, invertir y emprender sea posible. Donde nuestras empresas sean más fuertes, más competitivas, más conectadas.

Y también, un lugar donde nuestros hijos encuentren razones para quedarse. Donde quienes quieran trabajar y aportar encuentren esperanza. Donde el futuro no se tema, se abrace.

Este es nuestro momento. Por eso, permitidme terminar con algo más íntimo. Me siento profundamente comprometida. Con cada uno de vosotros. Con Asturias. Con lo que somos. Y con lo que todavía podemos llegar a ser.

Esta responsabilidad para mí no será un título. Será un trabajo. Un compromiso diario. Lo llevaré conmigo en cada decisión. En cada paso. En cada palabra.

Gracias por confiar. Gracias por creer. Ahora, caminamos juntos. Y no hay límites para lo que podemos lograr.