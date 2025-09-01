El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Analista observa los gráficos de las acciones en Wall Street. AFP

Las Bolsas afrontan septiembre con valoraciones de vértigo pero el mercado aún ve margen de subida

Los mercados encaran septiembre en zona de máximos pese a los vaivenes comerciales y las dudas sobre el ritmo de bajada de los tipos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:03

Convivir con la incertidumbre. Esa es la máxima que el mercado ha aplicado en los últimos meses y llevó a las Bolsas a cerrar agosto ... en zona de máximos: niveles históricos para Wall Street y el Ibex-35 en el entorno de los 15.000 puntos tras recuperar en el último mes el umbral más alto desde 2008. El acuerdo comercial entre Washington y Bruselas, la extensión de la tregua arancelaria con China, los resultados empresariales y la expectativa de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) pese a las injerencias de Donald Trump sobre este órgano independiente han inyectado optimismo a los parqués.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  3. 3 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  4. 4 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja
  5. 5

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  6. 6

    El Cantábrico se calienta en Gijón por encima de la media mundial
  7. 7 «Echo en falta una mejor conexión aérea con Asturias»
  8. 8 Sanidad prohíbe el baño en las playas de El Sablón y Poo, en Llanes, por la bacteria E.coli
  9. 9 La Guardia Civil evacúa a dos personas lesionadas en el Trail Ubiña
  10. 10

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las Bolsas afrontan septiembre con valoraciones de vértigo pero el mercado aún ve margen de subida

Las Bolsas afrontan septiembre con valoraciones de vértigo pero el mercado aún ve margen de subida