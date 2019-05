El Ibex-35, sin fuerza, vuelve a perder los 9.200 puntos CaixaBank y Bankia encabezaron los ascensos del selectivo español, con una subida del 1,55% y del 0,97%, respectivamente CRISTINA VALLEJO Madrid Martes, 28 mayo 2019, 19:19

Después de la sesión alcista de ayer, que fue expresión del alivio de los inversores por el resultado de las elecciones europeas, en la jornada de hoy volvieron los recortes. El Ibex-35 cerró la sesión con un descenso del 0,27%, para dar un último cambio en los 9.191,8 puntos. Pudo haber sido algo peor, porque el indicador marcaba sus mínimos intradiarios en los 9.140 puntos pasadas las diez de la mañana.

El peor indicador del día fue el PSI-20 de Lisboa, que se dejó un 0,67%. El Ftse Mib de Milán bajó un 0,50%. El Cac 40 francés y el Dax alemán retrocedieron alrededor de un 0,40%.

CaixaBank y Bankia encabezaron los ascensos del Ibex-35, con una subida del 1,55% y del 0,97%, respectivamente. No fueron los únicos bancos que terminaron en verde. También subió Bankinter (0,55%), así como BBVA (0,22%).

Siemens Gamesa e Indra también destacaron con sus ganancias de un 0,90%. Pero sólo fueron un total de quince los valores del selectivo que cerraron en positivo. Entre los grandes, además de BBVA, apoyaron al índice Repsol (0,41%), Inditex (0,32%), así como Telefónica (0,12%).

En negativo, Naturgy fue el que más cayó, con un recorte del 2,77%. Viscofán e IAG se dejaron cerca de un 2%. Pérdidas de más de un punto porcentual para Red Eléctrica, Acerinox, Cellnex, Amadeus, Técnicas Reunidas y Acciona.

Wall Street y Londres vuelven con tono mixto

En Wall Street, después del largo fin de semana por la celebración ayer del Memorial Day, discretos avances. Al cierre de la sesión europea, el Dow Jones y el S&P 500 se anotaban alrededor de un 0,15%, mientras que el Nasdaq se apuntaba un 0,3%. Ello pese a que hoy volvió a haber síntomas de que la guerra comercial será larga. El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos no estaba preparado para alcanzar un acuerdo comercial con China. Además, el lunes, en su visita a Japón, afirmó que los aranceles sobre bienes chinos podrían subir «muy, muy sustancialmente, muy fácilmente». De ello, Benjamin Jones, de State Street Global Markets, concluía que no hay síntomas de distensión en la guerra chino-americana. Las presiones continúan por ambas partes.

Quizás le ayudaba a la Bolsa de Nueva York el buen dato de confianza del consumidor americano que elabora la Universidad de Michigan, que pasó de los 129,2 hasta los 134 puntos, cuando se esperaba que se colocara en los 130. Además, el precio de la vivienda subió más de lo esperado en marzo en las veinte principales ciudades de Estados Unidos.

También volvía de vacaciones el Ftse 100 británico, que cerró ayer por festivo. Al cierre, el índice se dejaba un 0,12%. Ello, a poco más de una semana para que Theresa May concluya su mandato y comience el proceso para escoger a su sucesor, que tendrá el reto de gestionar la que se supone será recta final para el Brexit. Hasta mediados de julio no se prevé que haya sustituto de May al frente de los conservadores y de Downing Street.

Los tipos de los bonos, a la baja

El mercado de bonos cotizaba bastante más claramente la incertidumbre o el pesimismo reinante en los mercados. El interés del bono americano a diez años cayó desde el 2,32% hasta el 2,27%, su nivel más bajo desde el otoño de 2017. El rendimiento de su comparable alemán retrocedió hasta el -0,16%, otro mínimo desde el verano de 2016. La rentabilidad del bono español a diez años también se movió a la baja, para colocarse en el 0,78%, otro mínimo histórico.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al billete verde. La moneda comunitaria se dejaba un 0,12%, hasta el nivel de 1,1180 unidades.

En cuanto a las monedas refugio, el franco suizo se depreciaba un 0,44% frente al billete verde; el franco suizo, en cambio, se mantenía sin cambios. En la jornada de hoy, por tanto, la aversión al riesgo sólo ha tenido su expresión en la evolución de los bonos. Porque también bajaba la onza de oro: su precio retrocedió un 0,4%, hasta los 1.280 dólares.

En el petróleo, comportamiento mixto. El barril de Brent, de referencia en Europa, perdía un 0,33% tras dos sesiones seguidas de avances, hasta perder los 70 dólares. El barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, se apuntaba un 0,41%, hasta rozar los 59 dólares.