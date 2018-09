La presión sobre Italia se extiende por Europa y el Ibex baja un 1,45% El selectivo ha perdido un 2,4% en el trimestre CRISTINA VALLEJO Madrid Viernes, 28 septiembre 2018, 19:41

Números rojos generalizados en las bolsas europeas para terminar el mes de septiembre. Y el origen de las pérdidas se sitúa en Italia. Así explica las causas Andrea Iannelli, director de inversiones de Fidelity: «El escenario benigno que el mercado y nosotros esperábamos no se ha materializado. El déficit planeado, que inicialmente se situaba en el 1,6-2% del PIB, se ha colocado en el 2,4% para los tres próximos años». Y añade: «La reacción inmediata de los mercados no ha sido amable con los activos italianos, y con razón. Italia se ha colocado en una trayectoria de colisión con Bruselas y la Comisión Europa no dudará en mostrarse crítica. Los informes de Moody's y S&P también se esperan en las próximas semanas y es probable que ambas rebajen su rating en un peldaño, con un potencial efecto negativo en el crédito».

Según añade Azad Zangana, de Schroders, la pequeña expansión fiscal, de 0,8 puntos de PIB, no supone un desastre, y señala que, teniendo en cuenta el crecimiento y la inflación, el ratio deuda/PIB debería reducirse el año que viene. Por eso, Zangana afirma que con vistas al corto plazo, el mercado ha sobrerreaccionado y anticipa una corrección del último deterioro observado. Eso sí, afirma que a largo plazo la incertidumbre continuará: se muestra preocupado por la sostenibilidad de las finanzas públicas italianas y por el estancamiento económico que puede derivarse de su pobre demografía, la ausencia de inversión y la baja productividad.

En este escenario, al cierre, el Ftse Mib de Milán bajaba alrededor de un 3,7%, más del doble que la media de los índices del Viejo Continente. El selectivo español, por ejemplo, se ha dejado un 1,45%, para dar un último cambio en los 9.389,20 puntos. Mientras, el Dax alemán ha caído un 1,52%, el Cac 40 francés, un 0,85%, y el Ftse 100 de Londres, alrededor de medio punto porcentual.

En Wall Street, números verdes al toque de campana de los parqués europeos: el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500 se anotaban entre un 0,15% y un 0,20%.

El foco en el mercado de deuda

En el mercado de deuda también se dejó sentir claramente la incertidumbre. Así la rentabilidad del bono italiano a diez años, que ayer cerraba por debajo del 2,90%, al cierre de la sesión de hoy se situaba en el 3,15%, por debajo, de todas maneras, de niveles por encima del 3,20% que vimos a finales del mes de agosto, en que marcaba sus mínimos anuales. La prima de riesgo, mientras tanto, superaba los 265 puntos básicos, por debajo de los casi 290 que marcaba también a finales del pasado agosto.

No se observó contagio al resto de deudas de la periferia europea. Así, el interés de los títulos españoles a diez años se mantenía en el entorno del 1,50% y el de sus comparables portugueses, por debajo del 1,90%.

Sí era posible ver, sin embargo, entrada de dinero en los bonos más seguros: el rendimiento de los títulos alemanes a diez años bajaba desde el 0,53% hasta el 0,48%.

La nueva tensión italiana pesó contra el euro: al cierre de la sesión la moneda comunitaria cedía un 0,20%, hasta el nivel de 1,162 unidades, pero a primera hora de la tarde llegó a moverse en el entorno de 1,157 unidades.

Sólo ocho valores del Ibex-35 en positivo

De vuelta en la bolsa, en el selectivo español, apenas ocho valores han terminado la sesión de hoy en verde. Dia, Acerinox, Siemens Gamesa y Aena han sido los mejores, con ganancias de más de un punto porcentual. A continuación se ha colocado Grifols, con su subida del 0,92%. Red Eléctrica y Acciona han avanzado alrededor de medio punto porcentual. IAG ha acabado el día con una revalorización del 0,30%.

También se han salvado de los recortes Indra, Meliá y Viscofán, que han terminado prácticamente en tablas. En rojo, los peores, bancos: Bankia ha perdido un 3,68%, mientras que el Santander se ha dejado un 3,25%, y el Sabadell, un 3,01%. Aunque estas pérdidas en los bancos españoles no son nada en comparación con las sufridas en las entidades italianas, que han superado el 5%, el 6%, el 7% y el 8% en muchos casos.

Un deslucido septiembre y un mal tercer trimestre

La última sesión del mes ha provocado que quede un poco deslucido el mes de septiembre en la Bolsa. Así, el Ibex-35 ha borrado las ganancias que acumulaba, para terminar levemente en negativo: ha caído un 0,11%. Entre sus componentes, los más rentables han sido Mapfre y Acerinox, con ganancias de alrededor de un 6,4%. Mientras, los peores han sido Siemens Gamesa, que ha bajado un 15%, y Meliá, que ha retrocedido casi un 11%.

Sorprendentemente, el Ftse Mib de Milán ha sido el mejor, con un avance que ha rozado el 2,2%, debido, precisamente, a que durante las últimas semanas los inversores han estado descontando que el gobierno de Roma no desafiaría a Bruselas con su presupuesto. El Dax alemán ha sido el peor, con un descenso del 0,95%.

El trimestre cierra con pérdidas de casi un 2,5% en el caso del Ibex-35 y de más un 4% en el del Ftse Mib de Milán. El mejor ha sido el Cac 40 francés, que ha sumado más de un 3%. En el selectivo español, el mejor del trimestre ha sido Amadeus, que ha sumado un 18%. Dia ha sido el peor, con una caída de casi un 20%.

Aunque los que verdaderamente han destacado en el tercer trimestre del año han sido los índices estadounidenses: el Dow Jones ha sumado más de un 9% y el Dow Jones y el Nasdaq, más de un 7%.