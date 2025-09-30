El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

El euríbor recoge el parón en las bajadas de tipos del BCE y repunta por segundo mes consecutivo

El indicador sube al 2,172% en septiembre pero aún abaratará las hipotecas con revisión anual y semestral

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:22

El euríbor recoge el frenazo en las bajadas de tipos de interés impuesta por el Banco Central Europeo (BCE), que en su reunión de ... septiembre decidió dejar la tasa de referencia invariable en el 2%. Con la perspectiva de que se mantengan en ese nivel, el indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España despidió septiembre con una media del 2,172%, lo que supone un repunte -el segundo consecutivo- respecto al 2,114% registrado en agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  3. 3 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  4. 4 Preocupación en Laviada, en Gijón, por el mal estado de un edificio pendiente de rehabilitación
  5. 5

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella
  6. 6

    El secretario de Estado de Transportes alerta: «Eliminar el peaje del Huerna tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos»
  7. 7

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  8. 8

    Hacienda denuncia que las recomendaciones de Begoña Gómez fueron clave en adjudicaciones irregulares
  9. 9 El partido Valencia - Real Oviedo queda finalmente aplazado al martes
  10. 10

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El euríbor recoge el parón en las bajadas de tipos del BCE y repunta por segundo mes consecutivo

El euríbor recoge el parón en las bajadas de tipos del BCE y repunta por segundo mes consecutivo