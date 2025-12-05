El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Interior de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex acecha nuevos máximos tras escalar un 6% en diez jornadas de subidas consecutivas

El selectivo, que ya suma un espectacular 44% en lo que va de año, ronda los 16.800 puntos animado por la expectativa de más bajadas de tipos en EE UU

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:27

Comenta

Suma y sigue. El Ibex-35 no encuentra techo y encadena una de las mejores rachas de su historia tras diez jornadas consecutivas de subidas ... en la que se ha revalorizado un 6%. El empujón de Inditex y, sobre todo, la nueva expectativa de una bajada de los tipos de interés en EE UU está detrás de esta escalada que lleva al selectivo a acumular una revalorización anual que ya supera un espectacular 44%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  4. 4 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  5. 5 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  6. 6 Daviz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano
  7. 7 Condenado por descargar pornografía infantil en una biblioteca de Oviedo: no podrá trabajar con menores durante dos años
  8. 8

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  9. 9

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  10. 10

    Sunwafe invertirá 670 millones en la primera reserva de suelo en la ZALIA, que dará empleo a 2.600 personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ibex acecha nuevos máximos tras escalar un 6% en diez jornadas de subidas consecutivas

El Ibex acecha nuevos máximos tras escalar un 6% en diez jornadas de subidas consecutivas