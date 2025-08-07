El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas
Palacio de la Bolsa de Madrid EFE

El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas

El Ibex-35 sube un 0,4% en la apertura y pone a prueba sus máximos de 2008

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:10

El nuevo orden comercial ha empezado. El 7 de agosto era la fecha marcada por el presidente estadounidense Donald Trump para la entrada en vigor ... de la nueva ronda de aranceles al resto de los países pero los mercados financieros han encajado sin sorpresas las últimas amenazas aracencelarias del líder republicano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapa de un control, drogada y sin carné y acaba chocando contra un árbol en Gozón
  2. 2 Casi 100.000 euros de multa para una cadena con un gimnasio en Oviedo que impuso el reconocimiento facial en el acceso
  3. 3 Un hombre de 66 años, herido grave tras ser arrollado por un tren en Pola de Siero
  4. 4 Las carabelas portuguesas se extienden por la costa asturiana
  5. 5 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  6. 6

    El edificio de la guardería Flipper, en Gijón, en venta por 875.000 euros
  7. 7 Sporting de Gijon 3-2 Cultural Leonesa: El Sporting se muestra efectivo en ataque y frágil en defensa
  8. 8 Cortado el acceso por el puente de Eduardo Castro, en Gijón, tras la caída de cableado ferroviario
  9. 9

    Elma Saiz, en la Feria de Muestras de Asturias: «No vamos a aceptar excepcionalidades en el reparto de menores no acompañados»
  10. 10 «¿Y esto, para qué sirve?»: los objetos más curiosos de la Feria de Muestras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas

El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas