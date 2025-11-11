El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Warren Buffett carga contra la «avaricia» de los altos directivos en su carta de despedida

El legendario inversor reafirma la confianza en su sucesor, Greg Abel: «Gobernar desde la tumba nunca ha dado buenos resultados»

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:40

Comenta

Warren Buffett comienza a preparar a sus fieles accionistas para su retirada al frente de Berkshire Hathaway, prevista para final de año. El legendario inversor ... ha publicado una carta -cargada de recuerdos personales- en la que reafirma su apoyo a su sucesor, Greg Abel, y valora la visión filantrópica de su estrategia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  2. 2

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  3. 3 Adriana Lastra suspende su agenda por cuestiones médicas
  4. 4 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  5. 5 Los vecinos de El Natahoyo intensifican su protesta contra el traslado del Albergue Covadonga: «Que lo lleven a Somió»
  6. 6 Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón
  7. 7 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  8. 8 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  9. 9 La gripe se dispara en Asturias, aunque lo peor vendrá antes de Navidad
  10. 10 Consternación por la pérdida de Pelayo Roces, empresario «comprometido con Asturias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Warren Buffett carga contra la «avaricia» de los altos directivos en su carta de despedida

Warren Buffett carga contra la «avaricia» de los altos directivos en su carta de despedida