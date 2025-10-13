El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un profesional del metal trabaja en un taller de soldadura, en Gijón. Damián Arienza

El metal asturiano, en «grave riesgo» por el freno a la Ley de Industria

La patronal del sector en la región, Femetal, alerta de que el bloqueo de la norma el Congreso afecta a la inversión y la competitividad

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:09

La esperada Ley de Industria y Autonomía Estratégica que se presentó sobre el papel como una gran oportunidad para impulsar el sector, se encuentra bloqueada ... en la fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados desde el pasado mes de febrero. En ese sentido, Femetal, la patronal asturiana del metal, observa «con preocupación» ese estancamiento y advierte de que «no es un simple retraso burocrático, sino que supone un grave riesgo para la competitividad, la inversión y la estabilidad del sector industrial en España».

