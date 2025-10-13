El metal asturiano, en «grave riesgo» por el freno a la Ley de Industria

La esperada Ley de Industria y Autonomía Estratégica que se presentó sobre el papel como una gran oportunidad para impulsar el sector, se encuentra bloqueada ... en la fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados desde el pasado mes de febrero. En ese sentido, Femetal, la patronal asturiana del metal, observa «con preocupación» ese estancamiento y advierte de que «no es un simple retraso burocrático, sino que supone un grave riesgo para la competitividad, la inversión y la estabilidad del sector industrial en España».

En ese escenario, la organización sostiene que «el momento exige decisiones, no demoras», y recuerda que el del metal es un sector intensivo en capital, en energía y en ciclos de inversión a medio y largo plazo. Además, alerta de que «cada aplazamiento en la normativa que da certidumbres estratégicas y fiscales multiplica el coste del riesgo para quienes desean apostar por el territorio español». Para Femetal, retrasar la aprobación de la ley implica renunciar a la capacidad de atracción de inversiones en un contexto en el que otros países avanzan con paso firme en sus políticas industriales.

No obstante, la patronal hace hincapié en que «la normativa no es la solución por sí sola, pero sin normativa no hay rumbo claro». En esa línea, considera que «no basta con tener una buena idea de política industrial, sino que hace falta un marco jurídico coherente que establezca reglas estables, mecanismos de gobernanza e instrumentos de impulso reales», como pueden ser fiscales, de incentivos o de apoyo energético.

Pese a sus lagunas, la ley se planteaba como un salto adelante que podía impulsar la actividad de grandes compañías con presencia en Asturias, como Arcelor o Asturiana de Zinc –las dos mayores empresas electrointensivas del país–, y atraer otros proyectos industriales. El proyecto de ley contempla «varios elementos interesantes», según la asociación, que cita entre ellos la Estrategia Española de Industria, la creación de la Reserva Estratégica de Capacidades (Recapi), los mecanismos de coordinación y los incentivos para digitalización y descarbonización. Sin embargo, continúa, «el retraso impide que estos instrumentos empiecen a funcionar».

De este modo, desde Femetal coinciden con la postura marcada hace apenas dos semanas por la patronal nacional del sector, Confemetal, que pone el foco en los riesgos generados por la burocracia y las cargas excesivas: «Si la nueva ley se convierte en una máquina de trámites adicionales, sin compensaciones ni agilidad administrativa, acabará siendo una barrera en lugar de un estímulo. La certidumbre regulatoria no se logra imponiendo normas rígidas, sino construyendo un tejido institucional inteligente que combine control con flexibilidad».

Así, la asociación hace hincapié en algunos de los asuntos prioritarios para el sector, como la falta de profesionales cualificados o la transición energética: «El proyecto de ley pretende incorporar políticas de atracción de talento, fomento de vocaciones industriales (especialmente en disciplinas STEM) y reducción de brechas de género en la industria. Pero esas medidas no podrán desplegarse si la norma queda congelada en el Congreso. Además, para regiones como Asturias, con estructura industrial importante, estas políticas no son un lujo, son condición de supervivencia frente al reto de la transición energética y la digitalización».

En ese contexto, Femetal hace «un llamamiento a que esta ley vea la luz cuanto antes» como parte de una política de Estado, con recursos financieros adecuados, incentivos reales y simplificación administrativa. «Para el entorno industrial asturiano, nacional y europeo, quedarnos sin este instrumento es retroceder cuando el mundo avanza con urgencia hacia una nueva era industrial. La paralización parlamentaria no puede eternizarse sin que el sector pague las consecuencias», concluye Femetal, que reitera su «compromiso con una industria moderna, sostenible y competitiva».