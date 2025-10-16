El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El fundador de Mango, Isak Andic. E. P.

Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango

Amplían sus pesquisas sobre las causas del aparente accidente de Isak Andic practicando senderismo en un barranco de la provincia de Barcelona, el pasado diciembre

R. C.

Barcelona

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:30

Vuelco en la investigación policial sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ocurrida el pasado 14 de diciembre al caer por un ... barranco en las Cuevas del Salnitre, en el municipio barcelonés de Collbató. En un principio se pensó que había sido un trágico accidente, pero ahora los Mossos no están nada seguros y por eso han decidido ampliar sus pesquisas hacia la hipótesis de que hubiera podido ser, en realidad, un homicidio

