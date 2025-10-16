Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango

Vuelco en la investigación policial sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ocurrida el pasado 14 de diciembre al caer por un ... barranco en las Cuevas del Salnitre, en el municipio barcelonés de Collbató. En un principio se pensó que había sido un trágico accidente, pero ahora los Mossos no están nada seguros y por eso han decidido ampliar sus pesquisas hacia la hipótesis de que hubiera podido ser, en realidad, un homicidio

En este sentido, según ha avanzado El País este jueves, la Policía autonómica catalana centra ahora su investigación en el propio hijo de Andic, Jonathan Andic, que precisamente era su único acompañante ese día durante la ruta de senderismo que estaba realizando el empresario. Sin embargo, no han trascendido más detalles de esta nueva vía ya que el caso sigue bajo secreto de sumario por orden del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona).

Por su parte, fuentes próximas a la familia han señalado que «no han hecho en todos estos meses comentarios sobre el fallecimiento de Isaak Andicni tampoco lo van a hacer ahora», señala Europa Press. En todo caso, muestran «su respeto con las diligencias que se han practicado» y seguirán «colaborando, como hasta ahora, con las autoridades competentes».

Lo que si tienen claro, insisten en sus manifestaciones desde el entorno de la familia de Andic, es que «se demostrará la inocencia de Jonathan«. Asimismo, esperan que todo el proceso judicial «termine lo antes posible».