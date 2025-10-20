El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero delegado de Neinor, Borja García-Egotxeaga Europa Press

Neinor avanza en la compra de Aedas por 1.000 millones tras el respaldo de sus accionistas

La promotora vasca está a la espera del último trámite para crear la primera compañía del sector inmobiliario en España con suelo para más de 40.000 viviendas

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:53

Comenta

La junta de accionistas de Neinor ha dado el visto bueno este lunes a la operación más importante en el sector de la promoción de ... vivienda en España en más de una década. La promotora vasca presidida por Borja García-Egotxeaga ha recibido el aval de sus accionistas para adquirir por 1.069 millones otro gigante del sector, Aedas. La operación alumbrará a la primera promotora en España con una reserva total de suelo para construir más de 40.000 viviendas.

