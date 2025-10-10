Estas son las oficinas de BBVA en Asturias que abren hasta las 21 horas de este viernes para canjear acciones del Sabadell

La tensión en la opa con la que BBVA pretende hacerse con el Sabadell escala de un modo inversamente proporcional al tiempo que queda ... para que los accionistas del banco catalán puedan aceptar la propuesta de la entidad vasca. El reloj descuenta los minutos hasta este viernes a medianoche y BBVA no va escatimar esfuerzos para lograr aceptaciones hasta el último segundo.

Prueba de ello es que unas 70 oficinas de la entidad presidida por Carlos Torres amplían su horario hasta las 21:00 horas. En Asturias, esa extensión se aplica a un total de cuatro sucursales, que se ubican en Gijón (Plaza del Carmen, 2), Oviedo (Mendizábal, 1), Avilés (Cámara, 33) y Mieres (Martínez de Vega, 2).

La medida fue pactada con los sindicatos este jueves y afecta a las principales cabeceras del país en el negocio de banca personal de BBVA. Se trata de instalaciones y profesionales especializados en el asesoramiento personal de inversiones y gestión de patrimonios.

BBVA ha fijado la condición de una aceptación del 50% de los accionistas del Sabadell con derecho a voto para seguir adelante con la operación. A menos de 24 horas de que termine el plazo de aceptación, no hay fuentes del mercado, ni analistas que se atrevan a dar un pronóstico. Parece, eso sí, que entre los inversores institucionales -algo más del 50% de los accionistas del Sabadell- hay cierta mayoría inclinada a respaldar el movimiento de BBVA. Por lo que todo hace que la decisión final de los accionistas minoritarios -algo más del 40% y muchos de ellos clientes particulares del banco catalán- pueda ser determinante.