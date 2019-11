Orihuela considera que Duro Felguera está «en la senda de la recuperación» El consejero delegado de Duro, José María Orihuela; las diputadas de Ciudadanos Susana Fernández y Laura Pérez Macho; el director de recursos humanos, Alfonso Gordon, y el de El Tallerón, Julio Ablanedo. / J. C. TUERO El consejero delegado ve a la empresa «en un punto de inflexión» y asegura que hay «contactos permanentes» con posibles inversores N. A. ERAUSQUIN GIJÓN. Sábado, 30 noviembre 2019, 03:08

Duro Felguera se encuentra «en un punto de inflexión», así lo aseguró ayer el consejero delegado de la compañía, José María Orihuela, que aseguró que hay «contactos permanentes» con posibles inversores, unos acercamientos que coinciden con las negociaciones que mantiene la firma con la banca acreedora, sobre las que no quiso pronunciarse, aunque aseguró que no se han fijado un límite temporal para llegar a un acuerdo. No obstante, defendió que la empresa se encuentra «en la senda de la recuperación».

Orihuela compareció por primera vez ante los medios desde su nombramiento, hace justo un año. Lo hizo en Gijón, en Felguera Calderería Pesada, El Tallerón, tras la visita que realizaron las diputadas regionales de Ciudadanos Laura Pérez Macho y Susana Fernández. El máximo responsable de la compañía aprovechó para sacar pecho de una instalación que lleva medio siglo trabajando con grandes clientes y que cuenta con casi 170 trabajadores que fabrican equipos «únicos». De hecho, con contratos por unos 35 millones de euros, dentro de los objetivos del plan de estratégico, ya tiene carga de trabajo para todo 2020.

Duro Felguera se encuentra en una situación extremadamente compleja por la deuda que acumula y la falta de músculo financiero para abordar nuevos contratos. Por ello negocia con la banca acreedora (Santander, BBVA, Bankia, Sabadell, Liberbank, CaixaBank y Banco Cooperativo) una nueva línea de avales por cien millones. El problema es que, aunque algunas de las entidades están dispuestas a dar ese apoyo, otras se muestran reacias. No obstante, Orihuela está confiado en poder sacar adelante la situación y, ayer, recalcó que este año ya cuentan con un ebitda -beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones - positivo, algo que no sucedía desde 2016.

Para salir de la crisis, el consejero delegado de Duro aseguró tener la colaboración de las administraciones, de la que se mostró «muy satisfecho». Así, señaló que cuentan con «un apoyo total» por parte de los gobiernos central y autonómico.

Ciudadanos

Por su parte, Pérez Macho, portavoz de Ciudadanos en la Junta, manifestó que la presencia de ambas diputadas en El Tallerón, al que calificó de «pieza emblemática» de Duro, tenía el objetivo visibilizar la situación de la compañía y llamar la atención sobre su importancia para la región. Por ello, pidió más respaldo al Principado, a cuyos responsables animó a realizar visitas de este tipo.

También anunció que su grupo ha presentado una proposición no de ley que incluye dos iniciativas. Por un lado, pedir que, sin incrementar el gasto, se cree una oficina de captación de inversiones, como tienen comunidades como el País Vasco, que se convierta en «un instrumento facilitador» que centralice todos los asuntos relacionados con la atracción de actividad empresarial exterior y que, a la vez, sirva de cauce de comunicación con las compañías afincadas en Asturias y sus proveedores.

Además, esta proposición reclama potenciar y reconsiderar la gestión de los instrumentos financieros de ayuda a las empresas, como los de Asturgar, la Sociedad Regional de Promoción o el IDEPA, para que sean «más flexibles» y estén al alcance de compañías como Duro Felguera, que crean empleo y riqueza en la comunidad.