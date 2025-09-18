El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sede del BCIE en Tegucigalpa, Honduras. E. C.

Oviedo aspira a ser sede de la asamblea de gobernadores del Banco Centroamericano

Representantes de la institución se reunieron en los últimos días con el Ayuntamiento, el Principado y las cámaras de Comercio para traer esta cita a Asturias en junio

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:14

Oviedo aspira a convertirse en sede de la asamblea de gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que se celebrará en junio de 2026. ... Representantes de esta institución financiera internacional mantuvieron encuentros en los últimos días con el Principado, el Ayuntamiento de la capital asturiana y responsables camerales para conocer las posibilidades y las infraestructuras disponibles para albergar la cita anual más importante del BCIE.

