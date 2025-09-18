Oviedo aspira a ser sede de la asamblea de gobernadores del Banco Centroamericano

Oviedo aspira a convertirse en sede de la asamblea de gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que se celebrará en junio de 2026. ... Representantes de esta institución financiera internacional mantuvieron encuentros en los últimos días con el Principado, el Ayuntamiento de la capital asturiana y responsables camerales para conocer las posibilidades y las infraestructuras disponibles para albergar la cita anual más importante del BCIE.

El Hotel de la Reconquista es una de las posibles alternativas barajadas para la celebración de la asamblea, que reúne a las máximas autoridades de la entidad. Se trata de un órgano en el que cada socio está representado por un gobernador titular y un suplente. En el caso de España son el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional, Paula Conthe. La asamblea celebra esta reunión ordinaria una vez al año. Se trata del evento más importante para el BCIE, puesto que es donde se toman decisiones de impacto que inciden positivamente en el desarrollo socioeconómico de los habitantes de los países miembros, por lo que representa una gran oportunidad para Asturias. Además de España, participan Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México, Taiwán, Argentina, Colombia, Panamá, República Dominicana, Belice, Cuba y Corea del Sur.

El BCIE surgió en 1960 con el objetivo de «promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de Centroamérica». Enfocada en la colaboración público-privada, la institución está especializada en la atracción y canalización de recursos externos para promover inversiones y oportunidades de desarrollo en áreas como las infraestructuras productivas, la energía, la agricultura, el desarrollo humano, la industria, el urbanismo o las finanzas para el desarrollo.