«Tanto los pacientes como los familiares necesitan apoyo psicológico»

Sufrir en carne propia una enfermedad o ver a un familiar viviendo una situación terminal es, en la gran mayoría de ocasiones, un trago muy ... difícil al que enfrentarse. Es en estos momentos donde contar con el apoyo profesional de un equipo de psicólogos puede ser fundamental.

Bien lo sabe la avilesina Emma Barbeira, usuaria del Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación 'la Caixa' desde hace 16 años en Asturias.

Se trata del primer programa de cuidados paliativos en la región. En él trabajan seis personas (todos ellos psicólogos y una trabajadora social) que ofrecen servicio en tres hospitales asturianos –Monte Naranco, en Oviedo; Cruz Roja, en Gijón; y el Hospital Fundación Avilés, en Avilés– y en varias residencias geriátricas de la región –Lauredal y Jovellanos, ambas en Gijón; Centro Geriátrico Luanco, en Gozón; y Residencia San Pancracio, en Carreño.

La historia de Emma arranca en 2022 cuando a su madre le detectan un cáncer de ovario. Tras una cirugía y la quimioterapia, hubo un periodo en el que la enfermedad estaba «pero hacíamos vida normal, sin embargo, la enfermedad volvió».

Y es entonces, a través del médico de paliativos que acudía a casa de su madre cuando conoció este servicio que ofrece la Fundación. «Tanto el doctor como la enfermera nos comentaron que existía esta posibilidad de apoyo psicológico, tanto para pacientes como para familiares», explica. Pese a que Emma había vivido malas experiencias con otros psicólogos decidió probar, poniéndose en manos de Margarita García Rodríguez, que es psicóloga del programa, pertenece a la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias, y pasa su consulta en el Hospital Fundación de Avilés.

«Yo soy psicóloga, pero ante todo soy Marga», recuerda Emma que le dijo. Algo que sorprendió a la avilesina ya que «nadie se había presentado de esa manera». Y eso se tradujo en sentirse «acogida, como con alguien que te abraza, que te da confianza. Sabes que es una persona y que siente igual que tú», celebra.

La presencia de Margarita en la vida de Emma durante los últimos meses de vida de su madre fue un apoyo muy importante. «Me ayudó a liberarme de muchas cosas que no le podía decir a nadie, y mucho menos a mi madre», recuerda, «a sentirme escuchada».

En este sentido, apostó por una actitud positiva y calmada frente a su madre, «hacer que en sus últimos momentos estuviera tranquila, no hacerlo todo más dramático. A Marga le contaba cosas que no quería contarle a mi madre para que no sintiera más dolor».

Y aunque sabía lo que suponía ese tipo de cáncer en un estado tan avanzado, «Marga me ayudó a prepararme, aunque la evidencia era clara. Desde el diagnóstico te vas haciendo a la idea, intentas seguir adelante, llegar hasta donde puedes...».

Tras el fallecimiento de su madre, Emma continúa acudiendo a terapia con Marga. «Aunque yo sigo en duelo, y tengo asumido que seguiré en duelo, habrá momentos de flaqueza y Marga me ayuda a sobrellevar esos baches», explica.

Asimismo, acudir a terapia le ha servido para volver a quererse a si misma, y a recuperar de alguna manera su vida. «Una enfermedad así y la muerte te afecta en el resto de aspectos de tu vida. Yo dejé de hacer cosas tan simples como pintarme las uñas o maquillarme. Ahora entiendo que la situación fue la que fue, y que yo tengo que seguir adelante, no dejarme caer», señala Emma.

Desde su vivencia, Emma anima a todo aquel que esté pasando por una situación de este tipo a contar con el programa de la Fundación 'La Caixa'. «La gente necesita apoyo, tanto los pacientes como los familiares. Es de agradecer dar con un buen profesional y con un buen servicio de atención psicológica», apunta.

Atención integral

Tal y como explica Margarita García, con el programa buscan ofrecer una atención integral, incluso lúdica. «Tenemos que luchar frente a esa frase de: 'no se puede hacer nada'. Claro que se pueden hacer cosas encaminadas a que las personas sigan viviendo con calidad de vida. Porque la vida es vida hasta el último instante», explica la psicóloga.

Sin duda una profesión, y un papel el de ellos, que no deja indiferente a nadie, que les ha hecho cambiar su concepto de vida y de muerte, y que en ocasiones es gratificante «porque hay gente que se muere y antes te ha dado las gracias por estar ahí». En este sentido, la psicóloga apunta a que al final de la vida «todos somos necesarios, no sobra nadie».

Los datos del programa

El programa que nació en el año 2008 con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de final de vida, mediante la atención a los aspectos emocionales, sociales y espirituales. Esta iniciativa pionera cuenta con 65 Equipos de Atención Psicosocial (EAPS) con presencia en las 17 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Anualmente el programa atiende a más de 34.000 pacientes y más de 39.000 familiares y cuenta con más de 1.000 personas voluntarias. El programa, desde sus inicios, ha atendido a más de 300.000 pacientes y 385.000 familiares.