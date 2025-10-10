El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Nosti

«Tanto los pacientes como los familiares necesitan apoyo psicológico»

Fundación 'la Caixa' dispone de un Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas que cuenta con un equipo de atención psicosocial

S.F.

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:04

Sufrir en carne propia una enfermedad o ver a un familiar viviendo una situación terminal es, en la gran mayoría de ocasiones, un trago muy ... difícil al que enfrentarse. Es en estos momentos donde contar con el apoyo profesional de un equipo de psicólogos puede ser fundamental.

