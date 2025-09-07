El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jordi Hereu, en Santander, en la clausura del foro de la industria digital.

Jordi Hereu, en Santander, en la clausura del foro de la industria digital. Daniel Pedriza

Jordi Hereu

Ministro de Industria y Turismo
«No habrá por ahora más paquetes de ayudas para mitigar los aranceles»

Considera que «ya hay muchos instrumentos» de alivio y pide a Europa «espabilar» y poner «ambición y ganas» para fortalecer la economía del bloque

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:39

La incertidumbre ha sido el gran demonio que se ha colado detrás de la ralentización económica de gran parte de Europa en los últimos meses, ... por lo que el pacto comercial con Estados Unidos que tantas críticas ha recibido –por el que todas las exportaciones europeas tendrán que sumar un 15% de arancel a sus precios– ha sido defendido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una entrevista a este periódico. En una visita a Santander para clausurar el foro de la industria digital organizado por Ametic, Hereu puso el foco en el mercado europeo, pero también «el indio o el chino» para diversificar las ventas y compensar el bajón que previsiblemente registrarán nuestras exportaciones a EE UU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  4. 4 Paso atrás del Sporting
  5. 5 Investigan una llamada de la víctima de Xirivella a su asesino la mañana del crimen
  6. 6

    El Israel retira el nombre del país de sus maillots de la Vuelta
  7. 7 Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía cuyo hijo se precipitó desde un tercer piso
  8. 8 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025
  9. 9 La Vuelta arranca en Avilés entre protestas y banderas palestinas
  10. 10 Barbón: «Yo aplaudí que se expulsara a Rusia de las competiciones por la agresión a Ucrania, ahora tengo que apoyar a Palestina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «No habrá por ahora más paquetes de ayudas para mitigar los aranceles»