Pedro Baños, durante su intervención en la jornada de Telecable. J. M. Pardo

Pedro Baños: «En la UE debemos estar unidos para no quedarnos colgados tecnológicamente»

El coronel insta a los países a no diluir esfuerzos y favorecer la colaboración de las comunidades

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:41

Comenta

El mundo que conocíamos hasta hace pocos años ha desaparecido y es necesario 'armarse' para hacer frente a las amenazas exteriores. Una de estas protecciones ... que deben adoptar tanto las empresas como las administraciones públicas es la ciberseguridad. Así lo defendió este jueves Pedro Baños, coronel de infantería del Ejército de Tierra en situación de reserva y conferenciante, en su intervención en las Jornadas Tecnológicas Telecable 2025, que se celebraron en Gijón. El experto en geopolítica remarcó que los Estados miembros deberían esta «unidos de verdad» e hizo alusión al informe Draghi «y a los 400.000 millones que dice que debe gastar Europa para no quedar demasiado colgados tecnológicamente».

