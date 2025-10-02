Pedro Baños: «En la UE debemos estar unidos para no quedarnos colgados tecnológicamente»

El mundo que conocíamos hasta hace pocos años ha desaparecido y es necesario 'armarse' para hacer frente a las amenazas exteriores. Una de estas protecciones ... que deben adoptar tanto las empresas como las administraciones públicas es la ciberseguridad. Así lo defendió este jueves Pedro Baños, coronel de infantería del Ejército de Tierra en situación de reserva y conferenciante, en su intervención en las Jornadas Tecnológicas Telecable 2025, que se celebraron en Gijón. El experto en geopolítica remarcó que los Estados miembros deberían esta «unidos de verdad» e hizo alusión al informe Draghi «y a los 400.000 millones que dice que debe gastar Europa para no quedar demasiado colgados tecnológicamente».

No obstante, lamentó que hasta el momento «no se ha hecho nada» en este terreno para impulsar la innovación. Mientras, el resto de potencias «avanzan mucho más rápido» con el objetivo de reforzar su soberanía digital. En este aspecto, Baños criticó que «los esfuerzos se difuminan y compiten incluso entre sí ciudades de la misma provincia», por ejemplo, con la construcción de parques tecnológicos, indicó.

«Nos falta muchas veces la acción del Estado» para evitar esta dispersión, que resta fuerza al conjunto del país. Una prueba de falta de concentración de esfuerzos es el ámbito de la defensa europea. El problema, señaló, es que cada Estado miembro quiere captar los contratos millonarios de la UE y «así vamos a ser incapaces de competir» en un mundo globalizado y con mayores conflictos geopolíticos.