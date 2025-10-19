El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El canciller alemán, Friedrich Merz, durante una sesión en el Bundestag. Reuters

Alemania corteja a sus jubilados para que vuelvan a trabajar sin pagar casi impuestos

Los primeros 2.000 euros que se cobren cada mes quedarán exentos fiscalmente, con independencia de cuál sea su pensión

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Corresponsal en Berlín

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:12

Comenta

El Gobierno federal alemán aprobó esta semana la llamada jubilación activa para fomentar la prolongación de la vida laboral entre los pensionistas germanos. La medida ... tiene como fin último descargar las cajas sociales y aliviar la falta de mano de obra especializada, un objetivo para el que incluyen como incentivo que los primeros 2.000 euros que estas personas cobren cada mes, con independencia de la pensión, resulten libres de impuestos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  4. 4 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  5. 5 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  6. 6 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  7. 7 El acusado del crimen de Justel en Fomento, Gijón, alega que no tenían intención de matar
  8. 8 La Universidad de Oviedo ultima los trámites para licitar la residencia de Gijón en 2026
  9. 9 La sequía del banquillo del Sporting de Gijón
  10. 10 Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alemania corteja a sus jubilados para que vuelvan a trabajar sin pagar casi impuestos

Alemania corteja a sus jubilados para que vuelvan a trabajar sin pagar casi impuestos