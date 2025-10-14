El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)

El Gobierno impondrá condiciones para recibir este plus tras la sentencia de Europa y solo lo podrán cobrar aquellas mujeres (u hombres) cuya carrera laboral se haya visto perjudicada

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 12:20

Comenta

Nueva vuelta de tuerca al complemento para la reducción de la brecha de género. El Gobierno mueve ficha cinco meses después de la sentencia de ... Europa -que lo califica por segunda vez de discriminatorio- y pretende endurecer los requisitos para acceder a este plus cuyo objetivo último era elevar la pensión de las madres, que ganan de media prácticamente 500 euros menos que los hombres.

