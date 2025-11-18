El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tres pensionistas dan un paseo este martes. Efe

El Gobierno tendrá que inyectar cada vez más dinero a las pensiones para garantizar su pago

Hacienda admite que en 2026 deberá transferir 23.000 millones a la Seguridad Social y la Airef augura que este será el modelo que impere en los próximos años

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:43

Las pensiones a futuro no están en riesgo pero sí cambiará de forma significativa el modelo de financiación del sistema para dar mucho más protagonismo ... a las inyecciones de dinero por parte del Estado. Esta es la conclusión que se extrae de la comparecencia en el día de hoy en la comisión del Pacto de Toledo de la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, quien cargó duramente contra el Gobierno y su injerencia en esta institución encargada de fiscalizar las cuentas públicas e incluso llegó a lanzar un SOS al Congreso para mantener su independencia.

