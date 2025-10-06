El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

«Las pensiones actuales están por encima de lo que permiten nuestros salarios y cotizaciones»

Fedea hace una enmienda a la totalidad a la reforma de Escrivá y advierte de que el gasto se disparará por encima incluso del 18% del PIB

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:24

Comenta

«Las pensiones públicas actuales están por encima de lo que permiten nuestros salarios y los tipos existentes de cotización». Es el claro aviso que ... lanza al Gobierno la Fundación de Estudios de Economía Aplicada en un pormenorizado análisis que realizan sobre el impacto de la reforma de las pensiones y que supone una enmienda a la totalidad de las medidas diseñadas por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escriva.

