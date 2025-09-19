El PIB creció en 2024 un 3,5%, tres décimas más de lo anticipado, con mayor consumo de los hogares

La economía española se ha convertido desde hace tiempo en el motor de los países más avanzados. Y el año pasado lo hizo con más ... potencia de lo estimado inicialmente. En concreto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elevado en tres décimas, del 3,2% al 3,5%, su previsión de PIB de 2024, gracias al tirón de la formación bruta de capital (que viene a medir la inversión empresarial en activos fijos) y también al mayor gasto en consumo de los hogares.

El organismo también actualiza las tasas de crecimiento de los dos años anteriores en el avance de la Contabilidad Nacional Anual publicado este viernes. En concreto, el crecimiento del PIB en 2023 se revisa dos décimas a la baja, hasta el 2,5%. Y la variación correspondiente al año 2022 se establece como definitiva y se revisa dos décimas al alza, hasta el 6,4%.

Pero el dato más reciente -la mejora de 2024- apunta a una tendencia que en los últimos años ha sostenido el crecimiento del país: el consumo de las familias. En concreto, el gasto en consumo final de los hogares aumentó un 3,1%, dos décimas más que en el dato adelantado del INE, tras la incorporación de variables nuevas como la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2024 y la nueva información disponible sobre las Administración Públicas y de las Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (ISFLSH).

Del mismo modo, la tasa de variación del gasto en consumo final de las Administraciones Públicas se estima en un 2,9%, frente al anterior 4,1%, debido a la incorporación de nuevos datos de estas cuentas y a la actualización de los deflactores de sus componentes.

En lo que respecta a la demanda externa, y en coherencia con la revisión de la Balanza de Pagos, el incremento en volumen de las exportaciones se situó en el 3,2%, frente al 3,1% estimado en un principio. Por su parte, las importaciones crecieron un 2,9%, frente al 2,4% previo.

Tras aplicar las nuevas variables (el deflactor del PIB también se revisa del 3% al 2,9%), la variación interanual del PIB a precios corrientes se situó en el 6,4%, frente al 6,2% adelantado. Así, el valor del PIB a precios corrientes para 2024 fue de 1.594.330 millones de euros, 2.703 millones más que el inicialmente estimado (un incremento del 0,2%).

«Teniendo en cuenta todo lo anterior y la estimación actualizada de los flujos de renta con el resto del mundo, se obtiene que la Renta Nacional Bruta de España se situó en 1.590.307 millones de euros en 2024, un 6,5% superior a la del año anterior», apunta el INE.