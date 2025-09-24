FEDA: unos premios «al liderazgo y el compromiso» de las empresarias de Asturias FEDA reconoce el talento de Esther y Sandra Manzano, Carmen María Álvarez y Rebeca Bolado, así como al Hospital Ribera Covadonga y al Real Grupo de Cultura Covadonga

Las premiadas y representantes de las entidades ganadoras, junto al equipo directivo de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias.

Carlos García-Ovies Gijón Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:02

El auditorio del Centro Niemeyer, en Avilés, acogió este miércoles la quinta edición de los premios de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA). Unos galardones que, en palabras de su presidenta, Begoña Fernández-Costales, suponen un reconocimiento al trabajo de las mujeres en el ecosistema empresarial: «Es fundamental que podamos poner en valor el liderazgo de la mujer y el compromiso de lo que estamos aportando no solo en Asturias, sino también a nivel nacional».

El premio Mujer Empresaria lo recibieron Esther y Sandra Manzano, por su liderazgo al frente del Grupo Manzano, referente nacional en gastronomía, con tres estrellas Michelin en Casa Marcial. «Nada de lo que hemos conseguido ha sido fruto de la casualidad», defendió Sandra Manzano, y remarcó que «nunca hemos perdido de vista los valores que para nosotras son fundamentales: el compromiso, la ética, la pluralidad y la igualdad».

Carmen María Álvarez, directora de Aquarbe (Grupo Veolia), se alzó con el galardón Mujer Directiva por su trayectoria y compromiso con la igualdad. «Para una abogada de vocación, con varios años a la espalda como jurídica, dar el salto a dirigir una empresa de agua, de ingeniería, ha sido un reto maravilloso, pero muy complicado. Pero ha sido un trampolín que me ha permitido adentrarme en una nueva aventura», apuntó Álvarez. Asimismo, hizo hincapié en que «el principal valor de la empresa es el valor humano».

La categoría Empresaria o Directiva-Socia FEDA recayó en Rebeca Bolado, fundadora de Apparentia. La premiada recordó que «apostar por la moda sostenible significa innovar, respetar los recursos y valorar a las personas que forman parte del proceso de producción». Asimismo, subrayó que su compromiso es «producir de manera local, apoyar talleres artesanos de nuestra tierra y fomentar el empleo femenino».

El premio a la Entidad Igualitaria fue para el Hospital Ribera Covadonga, por contar con una mayoría de mujeres en su estructura directiva y aplicar políticas activas de conciliación y salud femenina. Vanesa Álvarez, su directora gerente, remarcó que «las empresas crecen cuando las personas pueden desarrollarse plenamente, sin barreras ni desigualdades».

El último distintivo, la mención especial del jurado, ensalzó la labor de inclusión de la mujer en el deporte que el Real Grupo de Cultura Covadonga realiza desde los años 70. Su presidente, Joaquín Miranda, expresó que el premio «nos anima a seguir trabajando por una sociedad más justa, inclusiva y llena de oportunidades para todos».

Durante la ceremonia, también tuvo lugar una mesa redonda en la que Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell, y Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas, abordaron los retos que tiene por delante la región para potenciar su atractivo empresarial.

Por su parte, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, lamentó ante los asistentes al acto que la sociedad aún esté «lejos de una igualdad plena» y reivindicó que «el techo de cristal existe, aunque el cambio está en marcha». Sobre los galardones, aseguró que «representan lo que es el talento femenino». «A las premiadas, gracias, porque Inspiráis, abrís camino y sois ejemplo para las que vienen detrás», concluyó.