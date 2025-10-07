El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Principado aprueba el informe de impacto ambiental de la planta de vapor de Bayer

El proyecto impulsado con Iberdrola cuenta con una dotación de 17 millones de euros y espera completar su desarrollo para junio de 2026

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 08:33

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publicó este lunes el visto bueno de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias al informe ... de impacto ambiental relativo al proyecto de la planta de generación de vapor descarbonizada de Iberdrola para la factoría de Bayer de Lada, denominado 'Green Heat Asturias'. Las instalaciones, que se construirán en los terrenos de la antigua central térmica langreana, estarán formadas por un sistema de almacenamiento térmico de energía que se carga con electricidad renovable procedente de una planta fotovoltaica proyectada en las inmediaciones y generará vapor de proceso para su consumo en la fábrica anexa de Bayer.

