El Principado aprueba el informe de impacto ambiental de la planta de vapor de Bayer

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publicó este lunes el visto bueno de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias al informe ... de impacto ambiental relativo al proyecto de la planta de generación de vapor descarbonizada de Iberdrola para la factoría de Bayer de Lada, denominado 'Green Heat Asturias'. Las instalaciones, que se construirán en los terrenos de la antigua central térmica langreana, estarán formadas por un sistema de almacenamiento térmico de energía que se carga con electricidad renovable procedente de una planta fotovoltaica proyectada en las inmediaciones y generará vapor de proceso para su consumo en la fábrica anexa de Bayer.

Adicionalmente, este sistema podrá cargarse desde la red eléctrica mediante una conexión con la subestación presente en la central y se garantiza igualmente su carácter renovable con la firma de un contrato bilateral de suministro a largo plazo. Los sistemas de almacenamiento térmico de energía se basan en utilizar el calor sensible de fluidos líquidos para la electrificación de consumos térmicos en la industria. En concreto, se propone un sistema de almacenamiento de calor sensible en sales fundidas de composición ternaria, que serán calentadas mediante resistencias eléctricas en un tanque de acero al carbono aislado térmicamente. Este proyecto, diseñado por la empresa Inerco, aumentará la eficiencia energética, al almacenar y reutilizar energía térmica reduciendo las pérdidas.

Además, la iniciativa es beneficiaria del PERTE para la Descarbonización Industrial y ha recibido el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Cuenta con una dotación de 17 millones de euros y espera completar su desarrollo para junio de 2026. Con este hito, la planta asturiana de Bayer se convertirá en el primer centro de su sector en España en alcanzar la descarbonización y uno de los primeros en el mundo.