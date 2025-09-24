El Gobierno se compromete a potenciar la infraestructura eléctrica de la región para abastecer la demanda de «una Asturias y media adicional»

Era una cita más que esperada para conocer los planes del Gobierno central en relación a las redes eléctricas asturianas, saturadas en su zona central ... para acoger nuevos proyectos inversores e incluso para descarbonizar su industria actual. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se reunió este miércoles con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, dentro de la ronda que este se encuentra realizando con las distintas comunidades para compartir el escenario de partida de la planificación eléctrica con horizonte 2030, antes del inicio de la audiencia pública, en la que el conjunto de los agentes podrá alegar y realizar contribuciones. Y, durante el encuentro, el alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica anunció que, con el cumplimiento de la propuesta inicial, las redes del Principado tendrán nueva capacidad para prestar servicio al 150% de la punta de consumo del año pasado, de 1,7 GW, «es decir, se podrá cubrir una demanda de energía equivalente a una Asturias y media adicional». Fuentes del ministerio, cifran en 2,5 GW la capacidad que se añadirá, sin contar aún algunas actuaciones pendientes de la planificación anterior. Según el presidente del Principado, Adrián Barbón, y del consejero de Ciencia esto implicará duplicar la actual.

Entre las principales actuaciones, Groizard destacó especialmente el cierre del anillo de la región central del territorio –Gijón, Oviedo y Avilés–, con el que se pretende impulsar la descarbonización de unas industrias «clave para el territorio y el conjunto del país», así como el desarrollo de nuevos proyectos estratégicos, especialmente relacionados con el hidrógeno verde. Se trata, no obstante, de una inversión que ya estaba contemplada en la planificación 2021-2026 y no se ha ejecutado.

A esta actuación, explicó, se añade el fortalecimiento de las redes en zonas de transición justa, en áreas portuarias y en los ejes de transporte de electricidad con el interior peninsular, el occidente y Ortiguero. En conjunto, se proponen 78 nuevas posiciones y potenciar y construir nuevas subestaciones, lo que también permitirá integrar mejor la generación renovable.

La cuestión es si estas medidas llegarán a tiempo para las necesidades de la industria y de otros consumidores actuales y potenciales, como pueden ser proyectos relacionados con el hidrógeno, centros de datos o todo aquello que tiene que ver con la movilidad eléctrica, ya que la planificación va hasta 2030. Porque ya no es solo si la capacidad ofrecida será suficiente, sino cuándo podría estar disponible. De momento, a Asturiana de Zinc ya se le han denegado 3 MW, una minucia en comparación con las necesidades que podría tener, por ejemplo, un segundo horno eléctrico para las instalaciones de Arcelor. Esta es una inversión que Administraciones y agentes sociales demandan a la multinacional para que las factorías asturianas no pierdan capacidad productiva, pero que podría no tener el suministro eléctrico necesario en las actuales circunstancias. Como ejemplo, el que se construye actualmente en Gijón necesitará 540.000 MW/h al año, tanta electricidad como 165.000 hogares -Asturias ronda los 455.000, según el INE-.

A mayores, a la propia planificación le falta aún un largo trecho administrativo para ser firme. El documento se someterá a consulta pública tras esta primera ronda de encuentros autonómicos y en paralelo se tramitará su evaluación ambiental estratégica, también abierta a participación. Una vez recogidas las contribuciones en la fase de consultas públicas, se analizará la viabilidad física, técnica y ambiental del conjunto propuestas presentadas. Y el resultado de este segundo análisis técnico será objeto de informe por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que analiza el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad económica-financiera. Después, sobre sus conclusiones, se elaborará el documento consolidado y la declaración ambiental estratégica, que se presentarán en el Congreso de los Diputados antes de su aprobación por parte del Consejo de Ministros. Despues quedaría su ejecución, que no es ni mucho menos sencilla. Como prueba, el anillo central, recogido ya en la planificación del quinquenio anterior.

En cuanto a los planes que ahora se diseñan, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, estimó que la inversión necesaria superará los 13.500 millones de euros, pero también reconoció que en el proceso de elaboración de la propuesta se han recibido muchas más peticiones de acceso a las redes que las que se podrán conceder. Así, desde el Gobierno pretenden priorizar los mejores proyectos, aquellos que aporten más beneficios socioeconómicos con el menor impacto ambiental. A la par, quiere evitar que los consumidores experimenten una subida de la factura de la luz asociada al mayor tamaño de las redes si no van ligadas a proyectos efectivos y reales de demanda.

Con el análisis inicial, su equipo estima que se atenderán demandas por 27,7 GW para proyectos con conexión a la red de transporte; así como habilitar otros 5,3 GW de apoyo a las redes de distribución. A este volumen de capacidad, equivalente al 85% de la demanda máxima actual, se le añadirá progresivamente la capacidad que se libere cuando caduquen, a los cinco años de haber sido otorgados, los derechos de acceso concedidos desde 2020 para grandes proyectos que no hayan logrado ejecutarse.