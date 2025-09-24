El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los representantes asturianos, liderados por el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, junto al equipo del Ministerio para la Transición, con Joan Groizard a la cabeza. E. cl

El Gobierno se compromete a potenciar la infraestructura eléctrica de la región para abastecer la demanda de «una Asturias y media adicional»

Barbón y Borja Sánchez consideran que las actuaciones, en las que se incluye el anillo central, permitirán duplicar la capacidad de las redes del Principado

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:27

Era una cita más que esperada para conocer los planes del Gobierno central en relación a las redes eléctricas asturianas, saturadas en su zona central ... para acoger nuevos proyectos inversores e incluso para descarbonizar su industria actual. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se reunió este miércoles con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, dentro de la ronda que este se encuentra realizando con las distintas comunidades para compartir el escenario de partida de la planificación eléctrica con horizonte 2030, antes del inicio de la audiencia pública, en la que el conjunto de los agentes podrá alegar y realizar contribuciones. Y, durante el encuentro, el alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica anunció que, con el cumplimiento de la propuesta inicial, las redes del Principado tendrán nueva capacidad para prestar servicio al 150% de la punta de consumo del año pasado, de 1,7 GW, «es decir, se podrá cubrir una demanda de energía equivalente a una Asturias y media adicional». Fuentes del ministerio, cifran en 2,5 GW la capacidad que se añadirá, sin contar aún algunas actuaciones pendientes de la planificación anterior. Según el presidente del Principado, Adrián Barbón, y del consejero de Ciencia esto implicará duplicar la actual.

