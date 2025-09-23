Asturias busca este miércoles en Madrid el compromiso para el anillo central

El Gobierno del Principado intentará conseguir hoy en Madrid un compromiso para el refuerzo de la red eléctrica asturiana, sobre todo, para su anillo ... central, ya que la saturación de las infraestructuras no se encuentra tanto en las alas de la región como en el entorno del triángulo conformado por Gijón, Oviedo y Avilés y los municipios colindantes. Es en esta zona en la que se concentra el grueso de la industria y, por tanto, de la demanda.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se reunirá con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, dentro de la ronda que este se encuentra realizando con las distintas comunidades autónomas. Estará acompañado por el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, y el director general de Energía y Minería, Javier Cueli. La semana pasada, como publicó este periódico, el País Vasco ya logró el compromiso de que se incremente un 40% su potencia eléctrica actual.

El Principado insta al Ejecutivo central a que, junto con el sector energético y Red Eléctrica, «avance en el desarrollo prioritario y urgente de unas infraestructuras de transporte y distribución de energía de mayor capacidad y flexibilidad, que garanticen el suministro eléctrico a la industria y atiendan las necesidades de los proyectos de inversión en nuevos sectores planteados en la región».

El 83,4% de los nudos de la red de distribución eléctrica en España está completamente saturado y se da la circunstancia de que Asturias es la comunidad con un menor nivel de colapso de las subestaciones, de un 26,1%.Sin embargo, esto solo sucede si se tiene en cuenta todo su territorio. El problema es que mientras las alas están en una situación aceptable, la zona centro, donde se plantean los principales proyectos de electrificación de procesos industriales e incluso nuevas inversiones, no cuenta con capacidad.De ahí que el Gobierno regional exija una solución.