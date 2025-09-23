El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joan Groizard, secretario de Estado de Energía. Efe

Asturias busca este miércoles en Madrid el compromiso para el anillo central

El consejero Borja Sánchez se reunirá con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:32

El Gobierno del Principado intentará conseguir hoy en Madrid un compromiso para el refuerzo de la red eléctrica asturiana, sobre todo, para su anillo ... central, ya que la saturación de las infraestructuras no se encuentra tanto en las alas de la región como en el entorno del triángulo conformado por Gijón, Oviedo y Avilés y los municipios colindantes. Es en esta zona en la que se concentra el grueso de la industria y, por tanto, de la demanda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  3. 3 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  4. 4 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  5. 5 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  6. 6 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  7. 7

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  8. 8 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  9. 9 Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos
  10. 10 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias busca este miércoles en Madrid el compromiso para el anillo central

Asturias busca este miércoles en Madrid el compromiso para el anillo central