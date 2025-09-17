El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y el consejero de Industria, Mikel Jauregi, durante el acto de entrega del premio 'Joxe Mari Korta 2025' en julio en San Sebastián. E. C.

El País Vasco arranca en Madrid un 40% más de potencia eléctrica tras la exigencia del lehendakari

El Principado está citado la próxima semana, aunque Transición reconoce que se han recibido «muchas más solicitudes» que las que se pueden ejecutar

Félix Montero
Noelia A. Erausquin

Félix Montero y Noelia A. Erausquin

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:00

«Las empresas preguntan dónde está el enchufe. Y ahora no lo tenemos». Con esta contundencia describía el pasado marzo el consejero de Industria vasco, ... Mikel Jauregi, un problema que amenazaba con convertirse en estructural: la saturación de la red eléctrica. Esta situación no es ajena a Asturias, hasta el punto de que a Asturiana de Zinc se le han denegado 3 MW. Desde el Gobierno del Principado, la Federación Asturiana de Empresarios y también los sindicatos se reclama que se acelere el refuerzo de la red y se apruebe, entre otras cosas, la construcción del anillo central previsto en la planificación 2021-2026. De momento, la respuesta se traduce en buenas palabras y actuaciones puntuales, pero no suficientes. La próxima semana el Ejecutivo regional está citado en el ministerio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  4. 4 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  5. 5 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  8. 8

    Iván Cortina, ciclista asturiano del Movistar en La Vuelta: «Es triste que te tiren chinchetas a la cara»
  9. 9

    La avenida de Galicia de Oviedo ya luce su imagen final: «Ha quedado muy bonita y las aceras muy anchas»
  10. 10

    Los huevos, un 72% más caros: así se han disparado los precios de los alimentos en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El País Vasco arranca en Madrid un 40% más de potencia eléctrica tras la exigencia del lehendakari

El País Vasco arranca en Madrid un 40% más de potencia eléctrica tras la exigencia del lehendakari