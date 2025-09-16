El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en Gijón. Damian Arienza

Transición Energética reconoce que la infraestructura eléctrica de Asturias precisa atención especial

El secretario de Estado de Medio Ambiente subraya la importancia del carácter «históricamente electrointensivo» de la región

Carlos Amado
Carlos García-Ovies

Carlos Amado y Carlos García-Ovies

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 06:13

El colapso de las redes de transporte de energía eléctrica en todo el país –hasta el punto de limitar la capacidad de acoger nuevos ... proyectos industriales o de ampliar los ya existentes– ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar soluciones para mejorar estas infraestructuras. En ese escenario, el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, señaló ayer en Gijón que «regiones como Asturias, que ha sido una comunidad históricamente electrointensiva, requieren lógicamente una especial atención en el conjunto de la planificación energética en el país».

