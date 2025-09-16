Transición Energética reconoce que la infraestructura eléctrica de Asturias precisa atención especial

El colapso de las redes de transporte de energía eléctrica en todo el país –hasta el punto de limitar la capacidad de acoger nuevos ... proyectos industriales o de ampliar los ya existentes– ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar soluciones para mejorar estas infraestructuras. En ese escenario, el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, señaló ayer en Gijón que «regiones como Asturias, que ha sido una comunidad históricamente electrointensiva, requieren lógicamente una especial atención en el conjunto de la planificación energética en el país».

Aunque precisó que se trata de una cuestión que corresponde a a la secretaría de Estado de Energía, sí que incidió en las ventajas que tiene España frente a otras zonas: «A lo largo de estos últimos años, el conjunto de país se ha convertido en uno de los territorios más atractivos para la inversión, precisamente porque plantea un escenario de disponibilidad de energía a un precio competitivo en el conjunto de la de Unión Europea».

No obstante, Morán apuntó que «hay una parte colateral que me toca, en este caso la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que es la evaluación ambiental de los proyectos». En ese sentido, manifestó que desde la Secretaría de Estado de Energía se les pone «muchos deberes en relación con Asturias» a su departamento.

Respecto a la problemática, la zona central del Principado ya no puede acoger la instalación de nuevas fábricas de gran consumo. Ante la gravedad de la situación, tanto el Gobierno autonómico como la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) exigieron la semana pasada al Ejecutivo central que acelere el refuerzo de la red y apruebe, entre otras cosas, la construcción del anillo central previsto en la planificación 2021-2026. Una infraestructura que permitiría aprovechar la potencia sobrante en las alas y reforzar la seguridad del suministro eléctrico en toda la región.

Este trabajo debe llevarse a cabo a través de la coordinación entre ambas administraciones y los agentes sociales y empresariales, así como las compañías eléctricas. Se inició ya hace varios meses, pero necesita agilizarse. El propio Adrián Barbón fue claro al señalar la importancia: «Con los proyectos estratégicos que se plantean en Asturias para los próximos años, vamos a necesitar la garantía de suministro».

Las empresas también han alertado del hándicap que supone no contar con una infraestructura energética suficiente. «Desafortunadamente, nuestras posibilidades de aumentos de producción futura ahora mismo se ven comprometidas ante la imposibilidad de acceder a nueva capacidad eléctrica. Esto limita las capacidades de expansión de la actividad industrial y la mejora de la competitividad», advirtió la semana pasada el presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) y de Asturiana de Zinc, Carlos Navalpotro. Precisamente su empresa solicitó el pasado año 3 MW adicionales de potencia y se encontró con la negativa de Red Eléctrica.

Por el momento, el Gobierno de España trabaja en la nueva planificación 2025-2030, que contará con un volumen de inversión de 13.590 millones de euros en nuevas redes de transporte. Esta inyección económica servirá para pasar de los 2.000 megavatios (MW) previstos anteriormente a 27.700 MW, lo que supone multiplicar por 14 la capacidad. La propuesta del Ejecutivo, que presentó el pasado viernes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, es una invitación a las energéticas a seguir este ritmo en sus redes. Permitirá de manera «excepcional» un aumento de la inversión de un 62% hasta el final de la década.