Central térmica de La Pereda Román

El Gobierno adjudica a Hunosa el acceso a la red eléctrica para conectar su central de biomasa de La Pereda

La hullera pública ha depositado una garantía de seis millones para asegurar el cumplimiento de estos compromisos socioeconómicos

Marta Varela

Mieres

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:26

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado la resolución del concurso del nudo de transición justa de La Pereda, ... con objeto de otorgar los derechos de acceso a la red eléctrica a proyectos renovables que contribuyan a impulsar la actividad económica y el empleo en la zona de transición justa del Valle del Caudal. Se han adjudicado 50 MW al proyecto de transformación de la central térmica de La Pereda a biomasa, promovido por Hunosa.

