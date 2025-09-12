El TSJA falla que acumular residuos de La Pereda en Lada no se ajusta a derecho

El depósito de cenizas de la mierense térmica de La Pereda en la escombrera de Cuturrasu, en Lada, no es legal. Así lo ha ... dictaminado la Justicia; en concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha fallado a favor del Ayuntamiento de Langreo en el procedimiento contencioso-administrativo interpuesto contra la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico en relación con el vertedero de cenizas de la central térmica de Lada, utilizado por Hunosa para depositar residuos procedentes de La Pereda.

La sentencia establece que «tras el cierre de la térmica de Iberdrola no se ajusta a derecho la modificación de la Autorización Ambiental Integrada para permitir el vertido de residuos provenientes de otra instalación, ya que el vertedero forma parte integral de la central térmica de Lada y no puede funcionar de manera independiente». Central que, a día de hoy, está en fase de desmantelamiento. Este, que era el principal punto esgrimido desde el Consistorio langreano, ha sido avalado ahora por el tribunal competente, que señala que «al autorizarse el cierre de los grupos térmicos III y IV, la actividad del vertedero quedó limitada al depósito de residuos generados en las operaciones de vaciado y limpieza de dichos grupos». Se añade, además, que el funcionamiento autónomo del vertedero no estaba contemplado en la autorización ambiental, dado que esta recogía de forma conjunta todos los elementos de la instalación.

El TSJA vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Langreo al señalar que, efectivamente, «el volumen de residuos autorizado a Hunosa es superior al máximo volumen de residuos depositado en el vertedero en los periodos anuales de mayor actividad de la térmica».

La sentencia, frente a la que cabe recurso, condena a pagar las costas del procedimiento a la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico.

En julio de 2024, Hunosa comenzaba a depositar cenizas procedentes de la térmica de La Pereda en la escombrera que venía utilizando la central de Iberdrola de Lada. Lo hacía con el beneplácito de Iberdrola y del Principado, que autorizó este movimiento en marzo de 2024. En contra se posicionaron de inmediato los vecinos de la zona, que llegaron a concentrarse a las puertas de la escombrera, y el Ayuntamiento de Langreo, que llevó el asunto a los tribunales, que ahora le han dado la razón.