Vista general de la escombrera de Lada, en Langreo. J. C. Román

El TSJA falla que acumular residuos de La Pereda en Lada no se ajusta a derecho

La sentencia sostiene que el vertedero langreano no puede funcionar de manera independiente a la central de Iberdrola en Lada

Marta Varela

Langreo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:37

El depósito de cenizas de la mierense térmica de La Pereda en la escombrera de Cuturrasu, en Lada, no es legal. Así lo ha ... dictaminado la Justicia; en concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha fallado a favor del Ayuntamiento de Langreo en el procedimiento contencioso-administrativo interpuesto contra la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico en relación con el vertedero de cenizas de la central térmica de Lada, utilizado por Hunosa para depositar residuos procedentes de La Pereda.

