La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en el acto de presentación de la futura subestación de Oteiza (Navarra). EFE

Red Eléctrica minimiza el riesgo de apagón: «No es inminente ni generalizado»

El gestor reconoce haber observado recientemente «variaciones de tensión que deben evitarse», pero asegura que no han supuesto «riesgo de suministro»

Cristina Cándido
Edurne Martínez

Cristina Cándido y Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:08

Comenta

Red Eléctrica (REE) ha puesto en alerta a todo el sector eléctrico tras enviar un escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y la ... Competencia (CNMC) en el que pide «medidas urgentes» para solventar «variaciones bruscas de tensión» en el sistema eléctrico español «que pueden tener impacto en la seguridad del suministro». Unas declaraciones que este jueves -tras las informaciones publicadas por los medios de comunicación recogiendo este escrito- la empresa presidida por Beatriz Corredor minimiza en un comunicado en el que lanza un «mensaje de tranquilidad».

