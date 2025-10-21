La renta media de los asturianos sube hasta los 15.784 euros, pero crece por debajo del conjunto del país

La renta media neta anual de los asturianos creció en 2023 un 6,35% al pasar de 14.842 a 15.784 (un incremento ... de 942), según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 'Atlas de Distribución de Renta de los Hogares', correspondiente al año 2023. La subida, no obstante, es inferior al 6,93% registrado por el conjunto del país y se sitúa tres puntos por debajo del incremento de la renta media experimentado por Baleares (9,35%), lo que precisamente le ha hecho que Asturias pierda una posición con las islas en el ranking de las regiones con mayor renta.

En concreto, el Principado se encuentra en sexto lugar de una lista que lideran Cataluña (16.461 euros), Madrid (18.142) y País Vasco (18.885). En la parte baja están Andalucía (12.522), Murcia (12.446) y Extremadura (12.326). Es decir, entre la más próspera y la que menos gana, hay una diferencia de 6.559 euros netos anuales, una brecha del 53,2%, según las cifras del INE.

Por otro lado, el concejo más rico de Asturias es el de Ibias, con una renta media neta anual de 17.716 euros (un alza del 6,3% interanual), lo que implica una brecha de 5.854 euros respecto a Cangas de Onís, el último de los 78 municipios que hay en la región, que se quedó en los 11.862 euros pese a crecer casi un 10% respecto al año anterior.

El podio de los concejos más pudientes lo completan Proaza (17.533) y Quirós (17.208). Oviedo, por su parte, se sitúa en noveno lugar, con una renta media de 16.926 euros, tras perder cinco posiciones respecto al año pasado. Gijón, por su parte, se encuentra en decimocuarto lugar, con 16.141 euros, mientras que Hay que dar un salto más grande para encontrar a Gijón, que se encuentra en el decimoquinta posición, con 15.176 euros, mientras que Avilés ocupa el vigesimonoveno lugar, con 15.545 euros.