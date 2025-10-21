El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una camarera atiende a unos clientes en una terraza, en Gijón. Arnaldo García

La renta media de los asturianos sube hasta los 15.784 euros, pero crece por debajo del conjunto del país

Los ingresos medios en el concejo de Ibias superan en casi un 50% a los más bajos, que se sitúan en el municipio de Onís

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 14:03

La renta media neta anual de los asturianos creció en 2023 un 6,35% al pasar de 14.842 a 15.784 (un incremento ... de 942), según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 'Atlas de Distribución de Renta de los Hogares', correspondiente al año 2023. La subida, no obstante, es inferior al 6,93% registrado por el conjunto del país y se sitúa tres puntos por debajo del incremento de la renta media experimentado por Baleares (9,35%), lo que precisamente le ha hecho que Asturias pierda una posición con las islas en el ranking de las regiones con mayor renta.

