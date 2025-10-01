El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los trenes Avlo de Renfe. EFE

La retirada de los Avlo entre Madrid y Barcelona por los fallos en los trenes dispara los precios un 40%

Los datos de Trainline revelan que la suspensión temporal de la opción 'low cost' de Renfe ha incrementado el coste de viajar en el eje más demandado de la red ferroviaria

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:04

Hace un mes que Renfe decidió dejar de operar con su servicio 'low cost' Avlo de Madrid a Barcelona por la cantidad de problemas ... que estaban dando los trenes con los que operaban (los Talgo Avril de la serie 106). Las 30 unidades compradas a Talgo en 2016 -pero entregadas con más de dos años de retraso en 2024- acumularon tantas averías en verano que la operadora pública se vio obligada a suspender este servicio y a operar solo con los AVE.

