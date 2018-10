Rato no disfrutará de su primer permiso penitenciario hasta diciembre de 2019

Todo recluso recibe nada más entrar en prisión un kit de higiene personal que puede ser renovado cada mes. Y el exvicepresidente económico del primer gobierno de José María Aznar, exdirector del FMI y expresidente de Caja Madrid y Bankia no fue una excepción. Nada más entrar Rodrigo Rato en la cárcel de Soto del Real, donde ingresó el pasado jueves para cumplir cuatro años y medio de condena por el uso indebido de las tarjetas 'black' de Caja Madrid, le fue entregado una caja con cuatro rollos de papel higiénico; un tubo de pasta de dientes; tres maquinillas de afeitar y un bote de crema; gel de baño; una cuchara, tenedor y cuchillo de plástico; un litro de lejía; cuatro preservativos y dos sobres de gel lubricante. Posteriormente se le asignó una celda de ingreso, donde tiene como compañero a otro condenado por las tarjetas opacas: Gonzalo Martín Pascual, exconsejero de Caja Madrid por UGT y penado con tres años de privación de libertad.

Rodrigo Rato permanecerá en el área de ingresos hasta que se le asigne el módulo -previsiblemente el 10 de la prisión madrileña- definitivo. Esta zona de Soto del Real es conocida oficialmente como el módulo de respeto, donde están confinados los presos menos conflictivos. Entre los funcionarios se le conoce como la «zona 'VIP'», puesto que en ella Rodrigo Rato coincidirá con otros ilustres reclusos, como son el expresidente del Barcelona, Sandro Rosell; el extesorero del PP, Luis Bárcenas, o el asturiano Estanislao Rodríguez-Ponga, que ingresó el pasado miércoles en el penal de Soto del Real. Como Rato, el exsecretario de Estado de Hacienda cumple una condena de tres años y dos meses por la misma causa por la que fue juzgado el exvicepresidente del gobierno. Diversas fuentes penitencias apuntan que lo más lógico es que el expresidente de Bankia y Rodríguez-Ponga compartan celda una vez que concluya la fase de aclimatación a su nueva vida en prisión.

00:43 Vídeo. Rato entra en la cárcel y pide perdón 'a la sociedad'

La clasificación del grado penitenciario de Rodrigo Rato no fijará antes de dos meses. Aunque su primera 'salida' de la cárcel será el próximo 26 de noviembre, fecha en la que arranca el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, el exvicepresidente económico de Aznar y exdirector del Fondo Monetario Internacional deberá esperar una buena temporada para poder disfrutar de su primer permiso de tres días. Los cuatro años y seis meses de condena y en función de su conducta en el penal, Rodrigo Rato no podrá primer permiso de tres días podrá disponer de su primer permiso penitencia hasta haber cumplido un cuarto de su condena, catorce meses. Por lo tanto, no será hasta diciembre de 2019 cuando el expresidente de Caja Madrid y Bankia pueda acogerse a este beneficio penitenciario.

El próximo 26 de noviembre Rato deberá comparecer en el juicio en la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia. El juez le imputa los delitos de estafa a inversores y falsedad de las cuentas con las que se presentó para convencer a los accionistas del salto al parqué de la entidad.