Santa Bárbara ensalza a Asturfeito como «ejemplo del desarrollo industrial» conjunto

De las más de 300 pequeñas y medianas empresas del sector de la defensa que acudieron ayer al Día de la Artillería organizado por Santa ... Bárbara Sistemas (SBS) en la fábrica de armas de Trubia, hay una que destacó especialmente. Asturfeito es, según la responsable de la cadena de suministro de SBS, Teresa Ruiz, «un caso de éxito» colaborativo. «Es una empresa que ha crecido con nosotros y uno de nuestros colaboradores más antiguos en Asturias», señaló Ruiz sobe los 28 años de relación entre ambas firmas.

La empresa asturiana, fundada en 1989 y que da trabajo a más de 300 personas, se encarga –por ejemplo– del diseño, la fabricación y el suministro de los depósitos de combustible de los 84 vehículos de combate Hunter basados en la plataforma Ascod y que han sido encargados por Letonia. «No es una lata grande de gasolina, sino un elemento que tiene que contar con todos los requisitos de Santa Bárbara, de la OTAN y de EE UU, y que además va expuesto en la parte trasera del vehículo», explicó el presidente de Asturfeito, Belarmino Feito, que se mostró confiado en poder aprovechar el auge de la industria de defensa para fabricar componentes para vehículos blindados.

Asturfeito, que en el pasado participó en programas del Ministerio de Defensa como Leopard, Abrams y Ajax, ha tenido que desarrollar un método de fabricación para los depósitos del Hunter que incluye recubrimiento interior con autosellante, sistemas antiexplosión y sensórica militar.

Por otro lado, Belarmino Feito avanzó que la compañía espera una facturación cercana a los 80 millones de euros para este año y agradeció el acompañamiento de Santa Barbara estos años: «Nos permitió desarrollarnos en el sector y eso nos facilitó estar homologados por la Armada francesa y también en ciertos proyectos de la Armada inglesa».