El presidente de Asturfeito, Belarmino Feito. José Simal
Industria de defensa en Asturias

Santa Bárbara ensalza a Asturfeito como «ejemplo del desarrollo industrial» conjunto

La empresa asturiana se encarga del diseño, la fabricación y el suministro de los depósitos de combustible de los 84 vehículos de combate Hunter que Trubia fabricará para Letonia

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:35

De las más de 300 pequeñas y medianas empresas del sector de la defensa que acudieron ayer al Día de la Artillería organizado por Santa ... Bárbara Sistemas (SBS) en la fábrica de armas de Trubia, hay una que destacó especialmente. Asturfeito es, según la responsable de la cadena de suministro de SBS, Teresa Ruiz, «un caso de éxito» colaborativo. «Es una empresa que ha crecido con nosotros y uno de nuestros colaboradores más antiguos en Asturias», señaló Ruiz sobe los 28 años de relación entre ambas firmas.

