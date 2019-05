«¿Va a seguir funcionando mi móvil Huawei?» Una tienda de telefonía en la calle Corrida, con un anuncio promocional de Huawei. / CAROLINA SANTOS El sector de la telefonía en Asturias pide calma por la «alerta» de los clientes de Huawei | Las tiendas de la región afirman haber recibido consultas de numerosos usuarios preocupados por su terminal e incluso peticiones de devolución ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Jueves, 23 mayo 2019, 02:34

La tensa pugna económica entre Estados Unidos y China, que ha desembocado en uno de sus últimos capítulos en el veto de Google a la empresa de móviles Huawei, ya está afectando a los consumidores de todo el mundo. En Asturias, la alarma surgida a raíz de la noticia ya se ha traducido en numerosas consultas a las empresas de telecomunicaciones, que a lo largo de los últimos días han recibido un goteo constante de usuarios de Huawei preocupados por la viabilidad de su terminal.

Las consultas más habituales, según se reconoce desde el sector, discurren desde el mismo funcionamiento de los móviles hasta la descarga y actualización de las aplicaciones más utilizadas. «Aquí, durante mi turno, he recibido a ocho o nueve personas preguntándome si es verdad las noticias que les están llegando en torno a Huawei y, sobre todo, si les va a seguir funcionando en el futuro», explica Nazaret Suárez, empleada de Yoigo en una tienda de Gijón.

Aunque la situación se esté calmando con el paso de los días, según reconoce, en parte gracias a los mensajes tranquilizadores de la empresa, lo cierto es que el anuncio de veto por parte de Google puede condicionar la compra de nuevos terminales en el futuro inmediato. No es una noticia cualquiera teniendo en cuenta que estos terminales chinos se han convertido ya en todo un reclamo de ventas a lo largo de los últimos años. «Para nosotros está siendo la marca más vendida», explica Suárez. El secreto del éxito, según coinciden todos los puntos de venta consultados por este periódico, reside en la calidad-precio de los aparatos, «que rara vez tienen que ser mandados a reparar». «El porcentaje de teléfonos que dan problemas, comparado con otras marcas competidoras, es bastante más bajo, por eso está teniendo esta implantación», resume.

El proveedor de Huawei en su zona, según añade, ya se puso en contacto con los trabajadores para mandar un mensaje de tranquilidad, al igual que ya hicieron en un comunicado, y para subrayar que «tienen un 'plan B' preparado» en caso de que los nuevos dispositivos de la marca no puedan emplear Android, el sistema operativo de la firma norteamericana. Esta circunstancia, en todo caso, afectaría a los móviles que se vendiesen en el futuro «y nunca a los que ya están en manos del usuario», concluye Suárez.

Chelo Méndez, que trabaja en un punto de venta de Vodafone de Gijón, también afirma haber recibido la visita de varios clientes desconcertados con el anuncio del gigante tecnológico estadounidense. «La mayoría no entienden el lío que hay detrás del anuncio de Google y básicamente vienen a saber si les va a seguir funcionando el teléfono», explica. En concreto, la preocupación de muchos usuarios se centra en el funcionamiento de aplicaciones de uso habitual como Whatsapp. «La comunicación que estamos teniendo con ellos es tranquilizadora, explicando la postura de la empresa», añade.

«Que no cunda el pánico»

La incertidumbre generada estos días, por otra parte, ha llevado a algunos clientes a reclamar la devolución de algún terminal de la marca china. «Oyeron por ahí que tienen que pedir la devolución a la tienda y no es así para nada. Hay que tomar estos movimientos con cautela y que no cunda el pánico», afirma una empleada de una tienda de Movistar en la región. Durante su turno, según asevera, pasaron cinco o seis personas preguntando por la situación. «Está claro que la gente no quiere quedarse sin servicio de la noche a la mañana. Pero se está lejos de que ocurra algo así», concluye.

Otra empleada de una conocida firma de venta de móviles explica que las consultas ascienden a «cinco o seis en los últimos días». «Otros compradores ya dicen por delante que no quieren Huawei, pero no hay que ser extremistas», concluye.