Bobinas de acero almacenadas para su expedición en El Musel. D. Arienza

La siderurgia incide en que el impacto de los aranceles es «destructivo» y urge un acuerdo

La UE y EE UU consideran la posibilidad de cooperar para protegerse del exceso de capacidad mundial del acero y el aluminio

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:33

La Asociación Europea del Acero (Eurofer) –a la que pertenece Arcelor– reconoce los «esfuerzos» de la UE por armar una iniciativa conjunta con Estados Unidos ... sobre el acero, el aluminio y sus derivados, pese a la imprecisión del comunicado de ambas potencias emitido el jueves. Pero urge que se alcance un acuerdo por el impacto «destructivo» de los aranceles, que se mantienen en el 50%, en el sector. A esto se une que el pacto para imponer una tasa del 15% sobre la mayoría de los demás productos supone «una enorme carga adicional para el acero» del Viejo Continente, ya que muchas exportaciones de los Estados miembros son intensivas en este material, como la maquinaria y los vehículos.

