La siderurgia incide en que el impacto de los aranceles es «destructivo» y urge un acuerdo

La Asociación Europea del Acero (Eurofer) –a la que pertenece Arcelor– reconoce los «esfuerzos» de la UE por armar una iniciativa conjunta con Estados Unidos ... sobre el acero, el aluminio y sus derivados, pese a la imprecisión del comunicado de ambas potencias emitido el jueves. Pero urge que se alcance un acuerdo por el impacto «destructivo» de los aranceles, que se mantienen en el 50%, en el sector. A esto se une que el pacto para imponer una tasa del 15% sobre la mayoría de los demás productos supone «una enorme carga adicional para el acero» del Viejo Continente, ya que muchas exportaciones de los Estados miembros son intensivas en este material, como la maquinaria y los vehículos.

Ante este escenario, «es necesario comenzar a trabajar de inmediato para restablecer el acceso preferencial a Estados Unidos para los volúmenes tradicionales de acero de la UE, ya que no se ha fijado una fecha límite», señala el director general de Eurofer, Axel Eggert, que, como ejemplo, apunta el «enorme retraso en la implementación del acuerdo entre EE UU y el Reino Unido». Según recoge la declaración conjunta firmada entre Europa y el Gobierno de Donald Trump, la intención de ambos es «considerar la posibilidad de cooperar para proteger sus respectivos mercados internos del exceso de capacidad, al tiempo que garantizan cadenas de suministro seguras entre sí, incluso mediante soluciones de contingentes arancelarios».

Blindarse contra la sobrecapacidad mundial implica «una estrecha armonización de los regímenes de importación de la UE y EE UU», aseguró Eggert. Con la propuesta de presentar en septiembre de una nueva medida comercial altamente eficaz que sustituya las salvaguardias de Bruselas para el acero, «la Comisión debe demostrar ahora su disposición a tomar medidas audaces que armonicen el objetivo del Plan de Acción del Acero de la UE (promover y proteger la capacidad siderúrgica nacional) con los objetivos del acuerdo con Estados Unidos».

Automoción

Eurofer incide en que las consecuencias de los aranceles pueden ser devastadoras. En el caso de la automoción, que es uno de los clientes principales de las siderúrgicas, recuerda que, en 2024, con un arancel del 2,5%, se exportaron alrededor de 760.000 vehículos de la UE a EE UU. Suponen alrededor de un millón de toneladas de acero, del cual «puede desaparecer una parte significativa como resultado del nuevo arancel del 15% sobre los vehículos». La industria siderúrgica de la UE ya había perdido 800.000 toneladas de exportaciones de acero a dicho país desde la aplicación de los aranceles de 2018, al pasar de 4,6 millones a 3,8 en 2024. «Cuanto más tiempo se mantenga el arancel del 50%, más probable será que también se eliminen esas exportaciones», recalca Eggert.

Desde 2018, la industria siderúrgica europea ha perdido la «asombrosa cifra de 30 millones de toneladas de acero» en el mercado interior de la UE y en los de exportación, debido a los efectos del exceso de capacidad mundial –impulsado por países de Asia, el norte de África y Oriente Medio–, así como a las consecuencias de la política arancelaria estadounidense y a la caída de la demanda en Europa.

Los efectos de los últimos aranceles adicionales de Trump sobre el acero comunitario, aplicados desde marzo (25%) y junio (50%), «ya han tenido un impacto aún más destructivo en el sector». Eurofer reuerda que la Comisión Europea prometió en su Plan de Acción para el Acero y los Metales una «medida comercial de acero altamente eficaz» que se presentará en septiembre.