EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Talgo se desploma casi un 5% en Bolsa tras presentar pérdidas de 66 millones

El fabricante ferroviario ha tenido que renegociar su contrato con Deutsche Bahn por falta de capacidad industrial

Ana Barandiaran

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:16

Talgo ha arrancado este miércoles la sesión bursátil con un desplome de casi el 5% en su cotización –más del 4,7%– después de presentar ... ayer, a última hora de la tarde, sus resultados del primer semestre, con unas pérdidas de 66 millones de euros frente a los beneficios de 14,6 millones del año anterior. Estos números rojos se deben, entre otras razones, a que está renegociando el contrato que tenía con la 'renfe alemana', Deutsche Bahn, ante las limitaciones de su capacidad industrial.

