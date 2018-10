Ribera insiste en que las centrales de carbón «tienen poco recorrido» La ministra de TransiciónEnergética anuncia la creación de un grupo de trabajo para estudiar la reforma del mercado eléctrico E. C. Martes, 16 octubre 2018, 07:23

Cambian las palabras, pero no el mensaje.En junio, la ministra de TransiciónEnergética, Teresa Ribera, dijo que las centrales térmicas de carbón «ya no tienen sentido» y ayer, en un acto organizado por FórumEuropa, mantuvo su reflexión: estas instalaciones «tienen poco recorrido», dijo la ministra, quien también anunció la creación de «manera inmediata» de un grupo para estudiar la reforma del mercado eléctrico.

En el acto de Fórum Europa, Teresa Ribera fue cuestionada por el futuro de las centrales térmicas.La ministra recordó que la clausura de estas instalaciones forma parte de una directiva de la Unión Europea, que establece 2020 como el fin de la actividad de todas aquellas que no hubiesen adoptado medidas para la reducción de emisiones contaminantes.También fija 2030 para el cierre de las centrales que empleen carbón.

Es por ello por lo que, insistió la ministra, compete a las propietarias de estas instalaciones la decisión de mantenerlas abiertas más allá de 2020 o no. Iberdrola, propietaria de la térmica de Lada, ya ha anunciado el cese de la actividad en esta instalación. «Al Gobierno solo le compete determinar hasta que punto afecta o no a la seguridad del suministro su cierre para autorizar o no su clausura», afirmó la titular de TransiciónEcológica.

Ribera sí apuntó ayer, como recoge Europa Press, el «compromiso de este Gobierno» para buscar soluciones para las zonas donde «la falta de antipación para buscar soluciones» ha hecho que la situaciónsea «dramática».

Cabe recordar en este sentido que desde que la ministra dejó clara su apuesta por la descarbonización exprés defendió la puesta en marcha de mecanismos –fondos– encaminados a paliar los efectos «sociales» que esta transición energética causará en aquellas regiones afectadas por esta política de descarbonización, como es Asturias.

En el acto de FórumEuropa, Teresa Ribera también anunció la creación de un grupo de trabajo de «manera inmediata» con el fin de abordar la reforma del mercado mayorista eléctrico, el conocido como 'pool'. Estas mejoras deben ir enfocadas a permitir un funcionamiento del mercado que facilite «la estabilidad y confianza de los inversores», dijo la ministra, «pero –añadió– sin que esto suponga la aparicion de retribuciones excesivas».

Ribera subrayó que la electricidad tiene «un futuro brillante» dentro del proceso de descarbonización, pero también reconoció que el funcionamiento del mercado eléctrico y su fiscalización deben contar con «mejoras importantes».

Síguenos en: