¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Marc Murtra, presidente de Telefónica. Reuters

Estos son los trabajadores que podrían estar afectados por el ERE de Telefónica en Asturias

Pertenecen a tres de las siete filiales de la compañía en las que se realizará el recorte de empleos

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:22

Comenta

Un total de 165 personas trabajan en Asturias en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, tres de las siete filiales que estarán ... afectadas por el ERE anunciado por la compañía de telecomunicaciones. Las otras cuatro (Telefónica S. A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+) no cuentan con plantilla en el Principado. Así lo explicaron fuentes sindicales a este periódico que, por el momento, poco más conocen del proceso iniciado por la firma española. Este ERE estará incluido en la previsión de ahorro de 3.000 millones de euros hasta 2030 del plan estratégico que Telefónica presentó el pasado 4 de noviembre y el noveno en los últimos 25 años en los que han sido despedidas más de 45.000 personas.

