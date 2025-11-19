Estos son los trabajadores que podrían estar afectados por el ERE de Telefónica en Asturias

Un total de 165 personas trabajan en Asturias en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, tres de las siete filiales que estarán ... afectadas por el ERE anunciado por la compañía de telecomunicaciones. Las otras cuatro (Telefónica S. A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+) no cuentan con plantilla en el Principado. Así lo explicaron fuentes sindicales a este periódico que, por el momento, poco más conocen del proceso iniciado por la firma española. Este ERE estará incluido en la previsión de ahorro de 3.000 millones de euros hasta 2030 del plan estratégico que Telefónica presentó el pasado 4 de noviembre y el noveno en los últimos 25 años en los que han sido despedidas más de 45.000 personas.

De esta forma, la empresa activó el lunes el procedimiento y el día 24 se celebrará la siguiente reunión, en la que se comunicará la cifra inicial de afectados, que diferentes fuentes cifran entre 4.000 y 7.000. Los sindicatos exigen que las condiciones del ERE sean, como mínimo, las negociadas en 2024, cuando abandonaron la empresa 3.400 personas. El coste ascendió a 1.300 millones (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de 380.000 euros por trabajador.

No obstante, el ahorro promedio para Telefónica se sitúa ya en unos 285 millones anuales. En el último recorte de empleo se negociaron salidas para los mayores de 55 años y se ofrecieron rentas del 52% al 68% del salario regulador hasta los 63 años, y del 34% hasta los 65, además de primas de hasta 10.000 euros por voluntariedad.

Asimismo, las condiciones incluían la reversibilidad de las rentas; es decir, que en caso de fallecimiento los herederos legales percibirán las indemnizaciones pendientes. Será un proceso rápido que finalizará antes de que termine el año para poder imputar los costes en las cuentas de este ejercicio.