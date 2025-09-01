Asturias, la comunidad con los trabajadores más estresados Uno de cada cuatro trabajadores afirma sentirse estresado de forma frecuente o constante y casi la mitad declara experimentar este malestar de manera ocasional

¿Han tenido un lunes muy lunes? Muchas personas han vuelto a sus puestos de trabajo tras las vacaciones de verano este primero de septiembre retomando la rutina. Pues atentos a estos datos. Solo el 7,09% de los trabajadores asturianos dice no haberse estresado por su desempeño laboral mientras que el 25,2%, es decir, uno de cada cuatro, afirma sentir estrés por motivos profesionales de forma frecuente o continua. Este dato, correspondiente a la última encuesta realizada por la empresa de colocación Randstad, refleja que, según los propios empleados, la situación de los asturianos es la peor de toda España.

Concretamente, el 25,2% de los trabajadores de Asturias afirma sentirse estresado por motivos profesionales de forma frecuente o continua, una cifra que supera la media nacional, situada en el 21,2%. Esto significa que uno de cada cuatro empleados en la región convive habitualmente con el estrés laboral.

La vuelta al trabajo tras las vacaciones puede generar una sensación de desconexión forzada o incluso malestar emocional en muchos profesionales. Septiembre marca, para gran parte de la población activa, el inicio de un nuevo ciclo laboral en el que reaparecen dinámicas de presión, carga de trabajo o falta de conciliación que afectan directamente al bienestar emocional.

Además, casi la mitad de los empleados en Asturias (47,24%) declara experimentar estrés laboral de manera ocasional. Por el contrario, solo un 7,09% asegura no haber sentido nunca estrés relacionado con su trabajo.

Asturianos y gallegos liderando el ranking

Los asturianos, gallegos y canarios lideran el ranking de estrés laboral en España A nivel estatal, el 79% de los encuestados cree que la falta de desconexión laboral impacta de forma directa en su salud y bienestar. Además, revela que el estrés relacionado con el trabajo es frecuente o constante para más de dos de cada diez trabajadores.

Según los resultados, a nivel nacional el 21,2% de los empleados en España afirma sentirse frecuentemente o siempre estresado por motivos profesionales. Sin embargo, este porcentaje varía de forma significativa según el territorio.

En lo más alto del ranking están Asturias (25,2%), Galicia (24,7%) y Canarias (24,3%), con uno de cada cuatro empleados bajo estrés frecuente. En el extremo opuesto destacan con los niveles más bajos Navarra (13%) y Baleares (11,1%), seguido de Castilla-La Mancha (17,2%) y Murcia (16,3%).

Las mujeres, más

Las mujeres declaran niveles más altos y frecuentes de estrés que los hombres El 63,6% del total de mujeres encuestadas asegura sentir estrés de forma frecuente o recurrente, frente al 48,9% de los hombres a nivel nacional. Además, un 19,8% de ellas afirma experimentarlo «frecuentemente», una cifra notablemente superior al 13% de los varones. En el extremo opuesto, los hombres se muestran más propensos a declarar que no sienten nunca estrés (16,6%) o que solo lo padecen rara vez (29,9%).

Sanidad, el sector que sufre mayor agotamiento

En sanidad, uno de cada tres trabajadores (35,6%) asegura estar actualmente emocionalmente agotado, y un 43,3% lo ha estado en el pasado. En construcción, el 31,5% está actualmente agotado, el mismo porcentaje que ha vivido esa situación antes. En educación, el 29,8% sufre burnout ahora, y un 35,1% lo ha sufrido previamente. En el caso de los trabajadores del sector tecnológico, un 25,2% está agotado emocionalmente hoy, y un 45% lo ha experimentado.

Por el contrario, los sectores con menor afectación emocional son la administración pública, donde un 41,3 % no ha sentido nunca agotamiento, y solo un 10,3% lo sufre en la actualidad; en el sector de cultura y arte un 38,7% asegura no sentirse nunca agotado mentalmente, y el sector de la energía y medioambiente, un 37,1%.

