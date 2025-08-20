El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona arrasada por el incendio forestal de Abejera (Zamora). EFE

Los autónomos piden ayudas entre 12.000 y 18.000 euros para los afectados por los incendios

El colectivo agrario solicitan «medidas concretas» que respondan a las necesidades de los agricultores y ganaderos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:11

Aún es pronto para cuantificar el impacto económico que los incendios forestales de agosto están generando en explotaciones agrarias, ganaderas y otro tipo de negocios ... rurales, entre otras actividades, pero los autónomos afectados por los fuegos no quieren esperar a conocer el importe total de esta factura para ponerse en acción y solicitar ayudas directas. La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) ha pedido ya al Ministerio de Trabajo ayudas directas para los autónomos de las zonas afectadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  2. 2 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  3. 3 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  4. 4 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  5. 5 Vega-Arango, expresidente del Sporting: «Nací sportinguista, a los pies de El Molinón, y así seguiré siempre»
  6. 6

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  7. 7 Fallece Ramón Pichel, expresidente de la Federación de Prácticos de Puerto de España
  8. 8 El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria
  9. 9 El Musel lanza una advertencia: bañarse en el Puerto Deportivo de Gijón puede suponer una multa de 300 euros
  10. 10 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los autónomos piden ayudas entre 12.000 y 18.000 euros para los afectados por los incendios

Los autónomos piden ayudas entre 12.000 y 18.000 euros para los afectados por los incendios