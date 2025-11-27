El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores en la fábrica de Martorell (Barcelona) de Seat EFE

El coste de crear empleo en España se dispara un 28% en una década

Los gastos adicionales por trabajador crecen más rápido que los salarios, denuncia la Fundación Civismo mientras la economía pierde competitividad frente a Europa.

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:23

Comenta

El gasto que tiene que afrontar una empresa por tener en su plantilla a un trabajador se ha disparado en España hasta los 3.256 ... euros al mes por trabajador en la última década. De este importe, 840 euros corresponden a otros costes -principalmente a cotizaciones-, que han crecido un 28% desde 2015. «Muy por encima de los propios salarios», denuncia la Fundación Civismo en su informe 'La evolución de las cargas para los generadores de empleo en España 2000-2025'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  3. 3 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  4. 4 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  5. 5 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  6. 6

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  7. 7 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  8. 8 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso
  9. 9

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  10. 10

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El coste de crear empleo en España se dispara un 28% en una década

El coste de crear empleo en España se dispara un 28% en una década