La cuesta de septiembre más cara impacta en las expectativas laborales de los españoles

La mayoría de españoles terminan hoy sus vacaciones veraniegas, las más caras desde que tienen recuerdo. También la vivienda está en máximos históricos, con precios ... récord tanto de compra como de alquiler en todas las comunidades autónomas. Y la vuelta al cole de septiembre es uno de los motivos de preocupación de miles de familias a pocos días de que millones de niños retomen las clases en nuestro país. Los sueldos también están subiendo, al menos los pactados por convenio colectivo: crecieron de media un 3,4% hasta julio, según las cifras del Ministerio de Trabajo, lo que supone una ganancia de siete décimas respecto a la inflación de ese mes para 8,6 millones de trabajadores.

Pero hay otros tantos millones de empleados de los que se desconoce si sus empresas están equiparando sus sueldos al IPC o están perdiendo poder de compra. Una cosa está clara: cada vez hay más personas que se replantean su futuro laboral y deciden abandonar su empleo. Según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el primer semestre del año se saldó con un total de 1,48 millones de renuncias, un 6,6% más que hace un año y un nuevo récord de la serie histórica. El 77% corresponde a trabajadores con trabajo indefinido, el triple que antes de la reforma laboral y un problema para las empresas que buscan fórmulas para retener el talento.

Motivos para el cambio

El fenómeno de las dimisiones resulta sorprendente teniendo en cuenta la elevada tasa de paro, pero año tras año siguen subiendo hasta haberse convertido en la primera causa de extinción de un contrato entre los empleados fijos. Porque los trabajadores no solo dimiten por sueldo –que también–, sino por unas expectativas laborales con una mejor conciliación y horarios flexibles.

La última encuesta de Randstad indica que más del 40% de los trabajadores han cambiado de empleo o planean hacerlo pronto en busca de mejores salarios por la elevada subida de precios, pero también lo harían por conciliación familiar y flexibilidad horaria. El informe 'Employer Brand Research 2025' revela que un 14% de los españoles han cambiado de trabajo en los últimos seis meses, y otro 28% contempla hacerlo en un futuro cercano. El salario es la razón principal por la que se quieren cambiar de empleo el 32% de los empleados insatisfechos con su puesto, mientras que el 27% considera que la escasez de oportunidades para su desarrollo profesional es la primera causa. En cambio, la primera razón a la que aluden los encuestados es la conciliación laboral, motivo mencionado por un 46%.

«Hoy los profesionales buscan un salario competitivo pero también condiciones que les permitan desarrollarse plenamente dentro y fuera del trabajo», destaca la firma holandesa.

Por especialidades, los profesionales del sector digital son quienes más facilidad tienen para dejar o cambiar de empleo al haber una mayor demanda de talento. El 53% cita como principal motivo para dejar su empresa la conciliación y el 46% que lo haría si considera que su remuneración es baja, lo que representa 14 puntos más que la media nacional, que se sitúa en el 32%.