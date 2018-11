La cultura asturiana se une a los trabajadores de Alcoa para exigir el mantenimiento de la factoría de Avilés 02:13 Actores, cineastas, músicos y promotores culturales se unieron ayer a los trabajadores de Alcoa frente a la planta avilesina para rechazar su cierre. / MARIETA Actores, cineastas, músicos y promotores culturales se concentran ante la planta avilesina y piden soluciones para evitar su cierre LAURA CASTRO AVILÉS. Jueves, 8 noviembre 2018, 02:33

El mundo de la cultura asturiana no quiso mantenerse al margen del conflicto de Alcoa y se unió ayer a los trabajadores para exigir el mantenimiento de la actividad en la factoría de Avilés. Actores, cineastas, músicos y promotores culturales se concentraron frente a la planta para exigir a la multinacional que revierta su decisión y para reclamar al Gobierno central una solución.

«El cierre de Alcoa va a arrasar con toda la región y no podemos permitirlo. Aunque solo sea por egoísmo, por lo que vamos a perder todos, hay que estar apoyando a los trabajadores», afirmó el músico Alberto García. Su primo trabaja en la planta avilesina y asegura que «lo está pasando mal, aunque no le ha pillado por sorpresa». Insta al Gobierno a defender la industria asturiana, pues es «nuestra principal fuente de empleo y si desaparece, aquí no quedará nada».

En términos similares se expresó el cineasta Marino Franco, quien advirtió de que «Asturias no está para aguantar muchos disgustos más». Por eso, animó a los ciudadanos a unirse a la causa y luchar por evitar el cierre de la planta avilesina. «Hay que decir basta», incidió. Además, lamentó el proceder de la multinacional y aseguró que «hizo como en la película de Woody Allen 'Toma el dinero y corre'». Calificó a Alcoa de «caza subvenciones» y lamentó que pueda cerrar sin asumir sus responsabilidades con los trabajadores y con la comarca.

Las actrices Ana Blanco y Maite Capín hicieron hincapié en las dificultades que ya hay en Asturias para encontrar trabajo y que han obligado a numerosos asturianos a emigrar. «Nosotros sabemos bien lo que es. Pedimos de cara a la reunión de mañana (por hoy) en Madrid que las cosas cambien. No solo se trata del pan sino de la dignidad de Asturias, que poco a poco la estamos perdiendo», lamentó Blanco. Capín, por su parte, hizo un llamamiento a la solidaridad ciudadana de cara a la movilización de esta tarde. «Cualquiera puede estar en la situación de ellos, el día de mañana te puedes quedar sin trabajo», advirtió la actriz asturiana. Instó, asimismo, al resto de compañeros del mundo de la cultura asturiana a hacer público su apoyo a los trabajadores de Alcoa allá donde vayan. «Parece que se le hace más caso a cualquier persona que salga en cine o televisión. Hay que ser solidario ante todo y ser buenas personas», incidió.

Hizo también un llamamiento a la unidad: «Lo mejor que podemos hacer es luchar juntos. Se está acabando con todo en Asturias y no está quedando trabajo para nadie. Hoy son ellos, pero mañana podemos ser el resto y tenemos que permanecer unidos».

