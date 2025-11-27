El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Transformación Digital, Óscar López (derecha) conversa este miércoles con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el pleno del Congreso.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López (derecha) conversa este miércoles con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el pleno del Congreso. EFE

El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%

Empleo público ·

Recibirán en diciembre un 2,5% retroactivo desde enero, hasta un 2% en 2026 -medio punto vinculado al alza de la inflación-, un 4,5% en 2027 y finalmente otro 2% en 2028

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025

Comenta

El salario de los funcionarios se descongelará después de once meses de bloqueo y subirá un 11% hasta 2028. El Gobierno arrancó el miércoles por ... la noche –tras otra reunión de varias horas, al igual que el lunes pasado- el sí de los sindicatos CSIF y UGT para firmar este mismo jueves (a las once de la mañana en la sede del ministerio) un nuevo acuerdo para mejorar las condiciones laborales de más de 3,5 millones de empleados públicos, aunque CC OO aún medita si terminará aceptándolo o se abstendrá al mantener algunas reservas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  5. 5

    El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año
  6. 6 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  7. 7 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  8. 8 Rescatan a un hombre tras caerse en una zona escarpada de La Peñona de Salinas
  9. 9

    Los terrenos de la playa verde de Gijón, aún pendientes del proyecto definitivo, abrirán al público en verano
  10. 10 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%