El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las nóminas que perciban los ingresos mínimos se verán beneficiadas con una nueva deducción en la próxima declaración de la Renta. Fotolia

Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos

Una nueva deducción beneficiará a quienes tienen ingresos más bajos, con aplicación automática en la próxima declaración de la Renta, aunque actuará de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2025

N. V.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:26

Buenas noticias para miles de trabajadores: el Boletín Oficial del Estado ha confirmado una nueva deducción en el IRPF de hasta 340 euros anuales, dirigida a quienes perciben rentas cercanas al Salario Mínimo Interprofesional. La medida, en vigor desde el 1 de enero de 2025, se aplicará de forma retroactiva y se reflejará en la campaña de la Renta de 2026, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El beneficio se concentra en los salarios más bajos: quienes ingresen hasta 16.576 euros brutos al año podrán acceder a la deducción máxima de 340 euros. A partir de esa cifra y hasta los 18.276 euros, la ayuda se reduce progresivamente hasta desaparecer al alcanzar el límite de ingresos. Además, se exige que otras rentas —como intereses o alquileres— no superen los 6.500 euros anuales.

Los tramos establecidos son los siguientes:

  1. 1

    Rendimiento hasta 16.576 euros: deducción máxima de 340 euros. Cifras que coinciden aproximadamente con el SMI anual, por lo tanto, quienes ganan el mínimo pueden beneficiarse con la máxima deducción.

  2. 2

    Rendimientos entre 16.577 y 18.276 euros: deducción progresiva descendente, alrededor de 255 euros. Cuanto más cerca estés del límite superior, menor será el importe.

  3. 3

    Rendimientos superiores a 18.276 euros: no se aplica la deducción.

La Agencia Tributaria aplicará la deducción de manera automática en el borrador de la declaración, aunque se recomienda revisar los datos antes de confirmarlos. En la práctica, esto supondrá un pequeño respiro para los bolsillos más ajustados, en un contexto de precios al alza y salarios que no siempre acompañan al coste de la vida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  4. 4 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  5. 5 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  6. 6

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  7. 7 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  8. 8 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»
  9. 9 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  10. 10 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos

Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos