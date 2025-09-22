Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos Una nueva deducción beneficiará a quienes tienen ingresos más bajos, con aplicación automática en la próxima declaración de la Renta, aunque actuará de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2025

Las nóminas que perciban los ingresos mínimos se verán beneficiadas con una nueva deducción en la próxima declaración de la Renta.

Lunes, 22 de septiembre 2025

Buenas noticias para miles de trabajadores: el Boletín Oficial del Estado ha confirmado una nueva deducción en el IRPF de hasta 340 euros anuales, dirigida a quienes perciben rentas cercanas al Salario Mínimo Interprofesional. La medida, en vigor desde el 1 de enero de 2025, se aplicará de forma retroactiva y se reflejará en la campaña de la Renta de 2026, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El beneficio se concentra en los salarios más bajos: quienes ingresen hasta 16.576 euros brutos al año podrán acceder a la deducción máxima de 340 euros. A partir de esa cifra y hasta los 18.276 euros, la ayuda se reduce progresivamente hasta desaparecer al alcanzar el límite de ingresos. Además, se exige que otras rentas —como intereses o alquileres— no superen los 6.500 euros anuales.

Los tramos establecidos son los siguientes: 1 Rendimiento hasta 16.576 euros: deducción máxima de 340 euros. Cifras que coinciden aproximadamente con el SMI anual, por lo tanto, quienes ganan el mínimo pueden beneficiarse con la máxima deducción. 2 Rendimientos entre 16.577 y 18.276 euros: deducción progresiva descendente, alrededor de 255 euros. Cuanto más cerca estés del límite superior, menor será el importe. 3 Rendimientos superiores a 18.276 euros: no se aplica la deducción.

La Agencia Tributaria aplicará la deducción de manera automática en el borrador de la declaración, aunque se recomienda revisar los datos antes de confirmarlos. En la práctica, esto supondrá un pequeño respiro para los bolsillos más ajustados, en un contexto de precios al alza y salarios que no siempre acompañan al coste de la vida.